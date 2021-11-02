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Кубок России

​«Спартак» против «Кубани» и другие пары 1/8 финала Кубка России

02 Ноября 2021 • 19:33 Комментировать (2)

Во вторник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу вступают представители Премьер-лиги, которые начинали сезон в еврокубках. Они – «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» –  будут принимать соперников на своих полях.

В результате жеребьёвки были сформированы следующие пары:

«Динамо» - «Нижний Новгород»;

«Спартак» - «Кубань»;

«Локомотив» - «Енисей»;

«Зенит» - «КАМАЗ»;

«Балтика» - «Чайка»;

«Рубин» - «Ротор»;

«Алания» - «Арсенал»;

«Сочи» - ЦСКА.

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в начале марта следующего года. На этой стадии дуэли состоят из одного матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Рубин Сочи
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Комментарии (2)
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Wertygaz
02 Ноября 2021 в 19:39
ЦСКА попал...
M Spartak
02 Ноября 2021 в 19:36
Можно на Кубань грузануть на шару
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