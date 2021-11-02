​«Спартак» против «Кубани» и другие пары 1/8 финала Кубка России

Во вторник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу вступают представители Премьер-лиги, которые начинали сезон в еврокубках. Они – «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» – будут принимать соперников на своих полях.
В результате жеребьёвки были сформированы следующие пары:
«Динамо» - «Нижний Новгород»;
«Спартак» - «Кубань»;
«Локомотив» - «Енисей»;
«Зенит» - «КАМАЗ»;
«Балтика» - «Чайка»;
«Рубин» - «Ротор»;
«Алания» - «Арсенал»;
«Сочи» - ЦСКА.
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в начале марта следующего года. На этой стадии дуэли состоят из одного матча.