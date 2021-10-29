​Робин Бэд: как РФС помогает богатым за счёт интересов бедных

На неделе в Кубке России завершился элитный групповой раунд. Самое время немного поговорить о весьма причудливом формате национального кубка, который работает в России уже второй сезон. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко делится своим мнением.

Кубковые турниры футбольные фанаты любят во многом за сенсации. В Кубке нет такого понятия, как «турнирная дистанция» - всё решается здесь и сейчас в одном матче, ведь система из двух игр встречается всё реже. В одном конкретном матче может случиться всякое, поэтому представители низших лиг имеют шансы пройти соперника, который на бумаге на одну, две, а то и три головы выше. Нередко при проходе нескольких фаворитов за какой-то скромный клуб начинают болеть тысячи нейтральных болельщиков. Согласитесь, есть в этом какая-то магия, притягивающая внимание к кубковым турнирам.

Нынешний формат определённо отбирает у Кубка России некоторую магию. Я бы выделил несколько главных моментов.

Участники еврокубков - сразу в весеннюю часть. За какие заслуги?

Нынешний формат ограждает участников еврокубков от прохождения элитного группового раунда – они сразу попадают в 1/8 финала, то есть в весеннюю часть. За какие такие заслуги, спрашивается? «Рубин» и «Сочи» вот опозорились в квалификации Лиги конференций… И что им теперь – «талоны на усиленное питание»? «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» по-прежнему играют в Европе, но в девяти играх групповых этапов на троих у них всего лишь две победы. Вот это труженики! Им и так сложно, куда ещё кубковые матчи? А между тем, Россия скатывается в таблице коэффициентов…

Приходит на ум случай, когда «Ливерпуль» отправлялся на клубный чемпионат мира, но при этом команде предстояло играть в Кубке лиги против «Астон Виллы». Переносить игру было просто некуда, и мерсисайдцы молодёжным составом проиграли в Бирмингеме 0:5. Просто в Англии особого положения для топ-клубов нет. В России при таком раскладе клуб, отправляющийся на международный турнир, наверняка поднял бы вой, и футбольные власти сдвинули бы весь турнир – на месяц, на два, на год. Хотя где российские клубы и где клубный чемпионат мира, правда?

Конечно, само по себе присутствие участников еврокубков в элитном групповом раунде особенно ничего турниру не дало. Даже наоборот, ведь у представителей ФНЛ и ФНЛ-2 в группе с условным «Зенитом» или «Локомотивом» было бы меньше шансов. Но нужен ли вообще этот элитный раунд?

Элитный групповой раунд. Зачем?

Элитный групповой раунд – звучит красиво. На этом его плюсы заканчиваются. Ну, почти. Плюсом ещё является то, что клубы ФНЛ-2 и ФНЛ против клубов РПЛ играют дома, то есть у них есть шанс собрать какую-никакую кассу. В условиях пандемии этот плюс незначительный – стадионы полностью заполнять нельзя.

Групповой этап, пускай даже с тремя командами, да ещё и с посевом по дивизионам существенно бьёт по перспективам скромных клубов. В сезоне 2020/2021 в элитном раунде было 10 групп. В восьми из них первое место заняли клубы РПЛ. В сезоне 2021/2022 групп было 11, и только в 4 из них первыми финишировали представители элиты. Скажете, что это хорошо? Тогда давайте вспомним, какой была ситуация перед последним, третьим туром. Почти во всех группах была ситуация, когда представители ФНЛ и РПЛ ранее обыграли представителей ФНЛ-2 и просто в очном матче решали, кто пройдёт дальше. Да, сразу шесть представителей второго по рангу дивизиона прошли дальше. Но как быть с теми, кто выступает ниже ФНЛ?

Героем ФНЛ-2 стала «Чайка», которая в своей группе обошла «Торпедо» и проблемный «Ростов». Всего один представитель третьего по рангу дивизиона в 1/8 финала Кубка России за два года нового формата! Один! И теперь «Чайка» при жеребьёвке рискует попасть на кого-то из участников еврокубков. Это – отдельный вопрос.

Участники еврокубков посеяны и играют дома. Почему?

Команды, которые начинали сезон в еврокубках, не просто получили билет сразу в 1/8 финала Кубка России. Они ещё и разведены на пять разных пар. Дальше – больше. Участники еврокубков в 1/8 финала сыграют дома. То есть «Чайка» из ФНЛ-2 с приличной долей вероятности может оказаться в паре с «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком», «Рубином» или «Сочи» и играть при этом на поле соперника.

Ясно одно – РФС пошёл по наметившейся печальной тенденции в футболе, когда почти все ключевые шаги принимаются в интересах больших клубов. Я сейчас не только о Суперлиге. УЕФА ведь тоже делает шаги навстречу грандам. Ранее представители топ-4 европейских лиг были избавлены от прохождения квалификации Лиги чемпионов, а вскоре турнир вообще обретёт формат, который позволит грандам преумножить свои доходы за счёт кассовых вывесок.

Нынешний формат Кубка России лишает турнир кубковой магии. У скромных клубов в разы меньше шансов блеснуть, чем при классической системе со слепыми жеребьёвками. Если РФС хочет вернуть Кубку России его настоящий дух, от этого причудливого формата нужно отказываться, и как можно скорее. Не стоит быть Робином Гудом наоборот.

Алексей Антоненко