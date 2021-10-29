​Робин Бэд: как РФС помогает богатым за счёт интересов бедных

На неделе в Кубке России завершился элитный групповой раунд. Самое время немного поговорить о весьма причудливом формате национального кубка, который работает в России уже второй сезон. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко делится своим мнением.
Кубковые турниры футбольные фанаты любят во многом за сенсации. В Кубке нет такого понятия, как «турнирная дистанция» - всё решается здесь и сейчас в одном матче, ведь система из двух игр встречается всё реже. В одном конкретном матче может случиться всякое, поэтому представители низших лиг имеют шансы пройти соперника, который на бумаге на одну, две, а то и три головы выше. Нередко при проходе нескольких фаворитов за какой-то скромный клуб начинают болеть тысячи нейтральных болельщиков. Согласитесь, есть в этом какая-то магия, притягивающая внимание к кубковым турнирам.
Нынешний формат определённо отбирает у Кубка России некоторую магию. Я бы выделил несколько главных моментов.
Участники еврокубков - сразу в весеннюю часть. За какие заслуги?
Нынешний формат ограждает участников еврокубков от прохождения элитного группового раунда – они сразу попадают в 1/8 финала, то есть в весеннюю часть. За какие такие заслуги, спрашивается? «Рубин» и «Сочи» вот опозорились в квалификации Лиги конференций… И что им теперь – «талоны на усиленное питание»? «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» по-прежнему играют в Европе, но в девяти играх групповых этапов на троих у них всего лишь две победы. Вот это труженики! Им и так сложно, куда ещё кубковые матчи? А между тем, Россия скатывается в таблице коэффициентов…
Приходит на ум случай, когда «Ливерпуль» отправлялся на клубный чемпионат мира, но при этом команде предстояло играть в Кубке лиги против «Астон Виллы». Переносить игру было просто некуда, и мерсисайдцы молодёжным составом проиграли в Бирмингеме 0:5. Просто в Англии особого положения для топ-клубов нет. В России при таком раскладе клуб, отправляющийся на международный турнир, наверняка поднял бы вой, и футбольные власти сдвинули бы весь турнир – на месяц, на два, на год. Хотя где российские клубы и где клубный чемпионат мира, правда?
Конечно, само по себе присутствие участников еврокубков в элитном групповом раунде особенно ничего турниру не дало. Даже наоборот, ведь у представителей ФНЛ и ФНЛ-2 в группе с условным «Зенитом» или «Локомотивом» было бы меньше шансов. Но нужен ли вообще этот элитный раунд?
Элитный групповой раунд. Зачем?
Элитный групповой раунд – звучит красиво. На этом его плюсы заканчиваются. Ну, почти. Плюсом ещё является то, что клубы ФНЛ-2 и ФНЛ против клубов РПЛ играют дома, то есть у них есть шанс собрать какую-никакую кассу. В условиях пандемии этот плюс незначительный – стадионы полностью заполнять нельзя.
Групповой этап, пускай даже с тремя командами, да ещё и с посевом по дивизионам существенно бьёт по перспективам скромных клубов. В сезоне 2020/2021 в элитном раунде было 10 групп. В восьми из них первое место заняли клубы РПЛ. В сезоне 2021/2022 групп было 11, и только в 4 из них первыми финишировали представители элиты. Скажете, что это хорошо? Тогда давайте вспомним, какой была ситуация перед последним, третьим туром. Почти во всех группах была ситуация, когда представители ФНЛ и РПЛ ранее обыграли представителей ФНЛ-2 и просто в очном матче решали, кто пройдёт дальше. Да, сразу шесть представителей второго по рангу дивизиона прошли дальше. Но как быть с теми, кто выступает ниже ФНЛ?
Героем ФНЛ-2 стала «Чайка», которая в своей группе обошла «Торпедо» и проблемный «Ростов». Всего один представитель третьего по рангу дивизиона в 1/8 финала Кубка России за два года нового формата! Один! И теперь «Чайка» при жеребьёвке рискует попасть на кого-то из участников еврокубков. Это – отдельный вопрос.
Участники еврокубков посеяны и играют дома. Почему?
Команды, которые начинали сезон в еврокубках, не просто получили билет сразу в 1/8 финала Кубка России. Они ещё и разведены на пять разных пар. Дальше – больше. Участники еврокубков в 1/8 финала сыграют дома. То есть «Чайка» из ФНЛ-2 с приличной долей вероятности может оказаться в паре с «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком», «Рубином» или «Сочи» и играть при этом на поле соперника.
Ясно одно – РФС пошёл по наметившейся печальной тенденции в футболе, когда почти все ключевые шаги принимаются в интересах больших клубов. Я сейчас не только о Суперлиге. УЕФА ведь тоже делает шаги навстречу грандам. Ранее представители топ-4 европейских лиг были избавлены от прохождения квалификации Лиги чемпионов, а вскоре турнир вообще обретёт формат, который позволит грандам преумножить свои доходы за счёт кассовых вывесок.
Нынешний формат Кубка России лишает турнир кубковой магии. У скромных клубов в разы меньше шансов блеснуть, чем при классической системе со слепыми жеребьёвками. Если РФС хочет вернуть Кубку России его настоящий дух, от этого причудливого формата нужно отказываться, и как можно скорее. Не стоит быть Робином Гудом наоборот.
Алексей Антоненко
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Да ладно? До прошлого сезона играли по классике. И что, там был "дух"? Не дух и был. Так, душок... Также вылетали клубы РПЛ. Также говорили, что Кубок никому не нужен. Всё так же, "низы" боролись за полуфинал (и автоматическое звание "Мастер Спорта"), верхи либо сливались из Кубка, сосредотачиваясь на борьбе за выживание, либо (если клуб неплохой) - использовали Кубок как доп.лазейку в Европу. Потому в итоге реформа и состоялась.
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Пойдём далее. Участники Еврокубков в 1/8 финала напрямую. Да ещё и дома. Отвечу сразу на оба вопроса. Это - СТИМУЛ. Стимул выступать лучше в Чемпионате, чтобы потом сосредоточиться на Европе, а не на осенних этапах Кубка России. Если не ошибаюсь в Италии и Франции (или Испании?) в чём-то похожая система - но там не участники Еврокубков, а команды, прошедшие в какую-то определенную стадию. Условно говоря - четвёрка полуфиналистов стартует с 1/8, остальные с 1/32 финала. Ну что-то в этом роде.
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Минус в том, что можно вылететь летом из Европы и освободить себе осень. Это да. Можно поработать над тем, чтобы вылетевшие из отборочных игр участники всё же попадали в групповой этап. Предусмотреть что-то вроде "Wild Card", для команд вылетевших к примеру в серии пенальти. Это всё решаемо, просто надо до соответствующих людей донести эту информацию. Кто готов этим заняться? ;-)
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Дополню: ранее были идеи по расширению РПЛ до 18 команд. Это 4 дополнительных тура. Сейчас уже УТВЕРДИЛИ формат Еврокубков с ДЕСЯТЬЮ турами группового этапа. Через три года. Календарь явно уплотнится и с этой точки зрения старт участников Еврокубков со стадии 1/8 финала выглядит логично - можно проводить игры Кубка в дни Еврокубковых матчей.