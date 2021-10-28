Названа дата жеребьёвки 1/8 финала Кубка России

Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка России. Об этом рапортует пресс-служба российского футбольного союза.

Сообщается, что клубы, пробившиеся в плей-офф соревнований, будут распределены по парам во вторник, 2 ноября. Начало церемонии запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямой эфир мероприятия пройдет на телеканале «Матч ТВ». Участие в жеребьевке примут экс-игроки национальной команды России Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов и Александр Ширко.

В прошлом сезоне триумфатором Кубка стал московский «Локомотив», который в финале обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.