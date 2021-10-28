Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «быков» от «Кубани» со счётом 0:3 и вылет «чёрно-зелёных» из Кубка России.

- Поражение «Краснодара» – кубковая болезнь. Команды Премьер-лиги часто недонастраиваются в этом турнире на менее статусных соперников. Думали, что выиграют спокойно на одной ноге, но когда получили два гола в первом тайме, было уже поздно. Я в шоке от такой бездарной игры «Краснодара» в атаке. Да, он доминировал на поле, но ни одного созданного момента я у него не припомню. Вместо них были какие-то навесы, что не похоже нормальную игру «Краснодара».

Ганчаренко выставил смешанный состав, но всё равно играло достаточно основных игроков. Я болел за «Краснодар», он-то для меня не чужой клуб. Надеялся, что Галицкий в перерыве взбодрит ребят в раздевалке, как раньше бывало в тех же дерби с «Кубанью», но во втором тайме ничего не поменялось. Обидно за «Краснодар», но с другой стороны, «Кубань» сама набрала такой ход, что забивает чуть ли не с центра поля. Голы, конечно, были сумасшедшие, особенно второй, а вот удаление Кабеллы какое-то непонятное.

Хочу поздравить с дублем Максима Лаука – он, как и я, пермский пацан. Если «Кубань» продолжит так играть, то до зимы спокойно закрепится в серединке таблицы ФНЛ. Надеюсь, она останется в первой лиге, а в следующем году поставит задачу выйти в Премьер-лигу, выполнит её, и будет у нас краснодарское дерби в чемпионате.