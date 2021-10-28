Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получил травму

Форвард Гамид Агаларов, выступающий за «Уфу», травмировался во вчерашнем поединке Кубка России против «Алании». Команда из Башкортостана потерпела неудачу со счетом 0:2.

Как сообщила пресс-служба «Уфы», в ближайшее время 21-летний бомбардир пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

Напомним, что Агаларов был включен в расширенную заявку сборной России на предстоящие матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Кипра и Хорватии. Игры пройдут в середине ноября.

После 12 туров Гамид является лидером бомбардирской гонки РПЛ, на его счету десять забитых мячей.