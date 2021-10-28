Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил вылет из Кубка России «Ахмата» и нескольких других клубов Премьер-лиги.

- Судя по составу, «Ахмат» не особо стремился выйти в следующий раунд Кубка, а решил сосредоточиться на борьбе в чемпионате. Даже несмотря на то, что грозненцы играли в неоптимальном составе, у них были шансы пройти дальше, но в очередной раз они проиграли по пенальти. Если посмотреть на результаты остальных матчей, то почти все команды, находящиеся в нижней части таблицы Премьер-лиги, вылетели из Кубка. Это «Химки», «Урал», «Уфа», «Крылья Советов», «Ростов». Вы знаете, после подписания нового договора на показ матчей РПЛ клубы Премьер-лиги получат солидные выплаты, которые, по моим сведениям, составят около 500 миллионов рублей в год. Никто не хочет вылетать из чемпионата и лишаться таких денег, а в Кубке России выплаты совсем мизерные, поэтому команды будут ещё более отчаянно бороться за то, чтобы остаться в РПЛ, и лишний раз распыляться на Кубок не захотят. Как итог, из 11 команд Премьер-лиги, стартовавших на этой стадии кубка, 7 вылетели, уступив место командам из дивизионов ниже.