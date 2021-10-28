«Краснодар» так и будет искусственным, бездушным бестрофейником»: Как болельщики «Кубани» порадовались разгрому «быков» в дерби

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет реакцию болельщиков «Кубани» на победу в городском дерби над «Краснодаром» (3:0). Благодаря этой громкой виктории команда Роберта Евдокимова прошла в 1/8 финала Кубка России.
VK
Артём Н.: «Где здесь «Кубань»? Переименованный «Урожай»?».
Игорь Б.: «Не порть людям праздник. Втихую про себя позлорадствуй».
Виталий М.: «Команда показала, кто хозяин в городе».
Михаил С.: «Быкам» зад надирают».
Александр А.: «Евдокимов озверина парням вколол?».
Максим К.: «Видно по комам, как «быков» не любят, а уважают «Кубань».
Юрий Д.: «Этот город только наш».
Роман К.: «Поставили выскочек на место. Я никогда не устану повторять…».
Наталья Р.: «Верю, что будем играть южное дерби в Премьер лиге!».
Анатолий М.: «Что это было? Договорняк?».
Сергей С.: «Это был слив кубка «Краснодаром».
Геннадий М.: «Предвижу южный финал Кубка России «Чайка» – «Кубань».
Александр Н.: «Запомните навсегда. «Кубань» была, есть и будет главным клубом Краснодарского края».
YOUTUBE
Very G.: «Ну какие это быки-то? Так, телята».
Мамба Л.: «Урожай» добился достойного урожая».
Болельщик Ф.: «Славься, град Екатерины, хей, хей».
Север.: «Игроки «Краснодара» сами на «Кубань» ставки сделали?».
Сум.: «Краснодару» надо брать название «Красс», в честь Марка Красса».
Александр Ч.: «После этого матча Галицкий купит «Кубань» )».
Стасян С.: «Как же похорошела «Кубань» при Ганчаренко».
Роман С.: «Михалыч, возвращайся в «Кубань», пока не поздно))».
Dmitriy A.: «Кубань» тока с «Крахой» зажигает (история у них жёсткая), а дальше сольётся».
Xen.: «Шашлык из говядины по-кубански?».
Конкр.: «Тушёнка сливает».
Сум.: «Какой прикол «Краснодару» сливать? У них трофеев официальных полно? Нет. Им надо брать трофеи».
Dmitry K.: «Сейчас Карпин половину «Кубани» в расширенный список занесёт… Является правопреемником эта команда или не является, это неважно. Важно, что «Краснодар», как и раньше, жёлто-зелёный. А это недоразумение футбольного управленца Галицкого так и будет всегда искусственным, бездушным бестрофейником».
Кирилл Иванцов