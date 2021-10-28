«Краснодар» так и будет искусственным, бездушным бестрофейником»: Как болельщики «Кубани» порадовались разгрому «быков» в дерби

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет реакцию болельщиков «Кубани» на победу в городском дерби над «Краснодаром» (3:0). Благодаря этой громкой виктории команда Роберта Евдокимова прошла в 1/8 финала Кубка России.

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Артём Н.: «Где здесь «Кубань»? Переименованный «Урожай»?».

Игорь Б.: «Не порть людям праздник. Втихую про себя позлорадствуй».

Виталий М.: «Команда показала, кто хозяин в городе».

Михаил С.: «Быкам» зад надирают».

Александр А.: «Евдокимов озверина парням вколол?».

Максим К.: «Видно по комам, как «быков» не любят, а уважают «Кубань».

Юрий Д.: «Этот город только наш».

Роман К.: «Поставили выскочек на место. Я никогда не устану повторять…».

Наталья Р.: «Верю, что будем играть южное дерби в Премьер лиге!».

Анатолий М.: «Что это было? Договорняк?».

Сергей С.: «Это был слив кубка «Краснодаром».

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Геннадий М.: «Предвижу южный финал Кубка России «Чайка» – «Кубань».

Александр Н.: «Запомните навсегда. «Кубань» была, есть и будет главным клубом Краснодарского края».

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Very G.: «Ну какие это быки-то? Так, телята».

Мамба Л.: «​Урожай» добился достойного урожая».

Болельщик Ф.: «Славься, град Екатерины, хей, хей».

Север.: «Игроки «Краснодара» сами на «Кубань» ставки сделали?».

Сум.: «​Краснодару» надо брать название «Красс», в честь Марка Красса».

Александр Ч.: «​После этого матча Галицкий купит «Кубань» )».

Стасян С.: «​Как же похорошела «Кубань» при Ганчаренко».

Роман С.: «​Михалыч, возвращайся в «Кубань», пока не поздно))».

Dmitriy A.: «Кубань» тока с «Крахой» зажигает (история у них жёсткая), а дальше сольётся».

Xen.: «Шашлык из говядины по-кубански?».

Конкр.: «​Тушёнка сливает».

Сум.: «Какой прикол «Краснодару» сливать? У них трофеев официальных полно? Нет. Им надо брать трофеи».

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Dmitry K.: «Сейчас Карпин половину «Кубани» в расширенный список занесёт… Является правопреемником эта команда или не является, это неважно. Важно, что «Краснодар», как и раньше, жёлто-зелёный. А это недоразумение футбольного управленца Галицкого так и будет всегда искусственным, бездушным бестрофейником».

Кирилл Иванцов