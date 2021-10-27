Бывший главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев, ныне возглавляющий «Спартак-Нальчик», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу волгоградского клуба над «Ахматом» в решающем матче группы 7 элитного группового этапа Кубка России (1:1, по пенальти 4:2).

- «Ахмат» приехал на этот матч в смешанном составе. Первый тайм прошёл с небольшим преимуществом «Ротора», волгоградцы забили хороший гол. В перерыве произошло несколько замен, и во второй тайме игра поменялась. «Ахмат» провёл его напористее, создал несколько моментов и сравнял счёт, в нескольких моментах хозяев выручил вратарь. Разница в классе по второму тайму ощущалась, но «Ротор» выстоял и был точнее в серии пенальти. Думаю, победил тот, кому это было нужнее.

Команды держали в уме свои предстоящие матчи в ФНЛ и РПЛ, отсюда и немалое количество замен. «Ротору» было важно победить, тем более с учётом неудачного его выступления в ФНЛ. Выход в 1/8 финала – хороший результат для волгоградской команды, которая порадовала своих болельщиков.