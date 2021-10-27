Наставник «Уфы» Стукалов подвёл итоги матча с «Аланией»

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги поединка группового этапа Кубка России с владикавказской «Аланией». Уфимцы уступили со счётом 0:2.

По словам специалиста, соперник лучше начал матч. Стукалов отметил, что его подопечные не совсем правильно играли в центральной зоне.

Тренер уфимского коллектива посетовал на то, что команда не реализовала моменты, а соперник свои шансы не растранжирил.

«Поздравляю соперника с победой!» — цитирует Стукалова пресс-служба «Уфы».

Напомним, в начале второй половины поединка Давид Кобесов открыл счет, а потом в контратаке преимущество клуба из Владикавказа удвоил Батраз Хадарцев. Уфимцы доигрывали встречу в численном меньшинстве после удаления Бояна Йокича.