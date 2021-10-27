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Кубок России

«Торпедо» одолело «Ростов» в матче без турнирной мотивации

27 Октября 2021 • 20:57 Комментировать
Торпедо Москва
2:0
Ростов
окончен

«Торпедо» и «Ростов» провели заключительный матч элитного раунда Кубка России в пятой группе. К сожалению, для болельщиков этих команд, данная игра уже ничего не решала, так как в 1/8 финала вышел ростовский СКА.

В самом начале второго тайма Кирилл Щетинин заработал пенальти и пробил в перекладину. Вскоре такой же шанс получил Амур Калмыков и вывел «автозаводцев» вперед. У «Ростова» за грубость удалился Максим Турищев, а москвичи и в свою очередь не забили 11-метровый, Андрей Кравчук не переиграл голкипера. На 90-й минуте Тимур Абдрашитов снял все вопросы о победителе - 2:0 в пользу «Торпедо».

Протокол игры  
Торпедо Москва 2:0 Ростов
Довбня Александр Елисеев Илья Каплиенко Александр Прошкин Егор Адаев Владислав Орехов Александр Седько Павел Кравчук Андрей Нетфуллин Равиль Полубояринов Данил Калмыков Амур
Запасные: Абдрашитов Тимур
Бабурин Егор Мухин Александр Лангович Андрей Мелёхин Виктор Тугарев Роман Фольмер Кирилл Горелов Павел Николаев Даниил Щетинин Кирилл Исик Артём Турищев Максим
Запасные: Котин Никита Комаров Иван
27 октября.

 

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