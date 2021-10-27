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Кубок России

«Арсенал» лишь в серии пенальти обыграл «Велес»

27 Октября 2021 • 20:40 Комментировать
Велес Москва
1:2
Арсенал Тула
пенальти

В группе 3 элитного раунда Кубка России «Велес» играл против «Арсенала». Туляки открыли счет в конце первого тайма после ошибки защитника, который не накрыл на дальней штанге Эванса Кангва. За 15 минут до конца основного времени Артур Галоян со штрафного поразил нижний угол ворот - 1:1.

Как и в некоторых других матчах судьбу путевки в 1/8 финала Кубка России решила серия пенальти, где победил «Арсенал» - 4:3.

Протокол игры  
Велес Москва

1:1

(пен. 3:4)

 Арсенал Тула
Косаревский Пётр Коротков Александр II Тарасов Дмитрий Stamenkovic Кахидзе Александр Осипов Александр Вульфов Александр Кертанов Константин Галоян Артур Митришев Магомед Смит Ариагнер
Запасные: Власов Даниил Лопатин Даниил Граб Вячеслав Макеев Евгений Анисимов Анатолий Мальцев Руслан Ежков Данила Самылин Алексей
Шамов Егор Бьорнстрем Аксель Сокол Артём Довбня Александр Евгеньевич Суханов Артём Романович Гулиев Аяз Камболов Руслан Кангва Эванс Панченко Кирилл Хлусевич Даниил Тудорие Александру
Запасные: Новосельцев Иван Кангва Кингс Смольников Игорь Костадинов Георги Ткачёв Сергей Луценко Евгений Степанов Данил Давиташвили Зурико Левашов Михаил Радакович Урош Пантелеев Владислав
27 октября.

 

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Арсенал Тула Велес
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