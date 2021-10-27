«Арсенал» лишь в серии пенальти обыграл «Велес»

В группе 3 элитного раунда Кубка России «Велес» играл против «Арсенала». Туляки открыли счет в конце первого тайма после ошибки защитника, который не накрыл на дальней штанге Эванса Кангва. За 15 минут до конца основного времени Артур Галоян со штрафного поразил нижний угол ворот - 1:1.
Как и в некоторых других матчах судьбу путевки в 1/8 финала Кубка России решила серия пенальти, где победил «Арсенал» - 4:3.
Протокол игры
|Велес Москва
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1:1
(пен. 3:4)
|Арсенал Тула
Косаревский Пётр • Коротков Александр II • Тарасов Дмитрий • Stamenkovic • Кахидзе Александр • Осипов Александр • Вульфов Александр • Кертанов Константин • Галоян Артур • Митришев Магомед • Смит Ариагнер
Запасные: Власов Даниил • Лопатин Даниил • Граб Вячеслав • Макеев Евгений • Анисимов Анатолий • Мальцев Руслан • Ежков Данила • Самылин Алексей
Шамов Егор • Бьорнстрем Аксель • Сокол Артём • Довбня Александр Евгеньевич • Суханов Артём Романович • Гулиев Аяз • Камболов Руслан • Кангва Эванс • Панченко Кирилл • Хлусевич Даниил • Тудорие Александру
27 октября.