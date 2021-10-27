«Арсенал» лишь в серии пенальти обыграл «Велес»

В группе 3 элитного раунда Кубка России «Велес» играл против «Арсенала». Туляки открыли счет в конце первого тайма после ошибки защитника, который не накрыл на дальней штанге Эванса Кангва. За 15 минут до конца основного времени Артур Галоян со штрафного поразил нижний угол ворот - 1:1.

Как и в некоторых других матчах судьбу путевки в 1/8 финала Кубка России решила серия пенальти, где победил «Арсенал» - 4:3.