«Нижний Новгород» выбил «Факел», «КАМАЗ» сильнее «Урала»

«Нижний Новгород» гостил у «Факела» в борьбе за первое место в своей группе Кубка России. Представитель РПЛ имел два шанса повести в счете в дебюте поединка, а в конце первого тайма удалился голкипер «Факела», и тут же со штрафного Илья Берковский забил победный гол. В оставшееся время нижегородцы могли еще отличиться, но счет не изменился - 1:0.
В параллельном матче «КАМАЗ» играл против «Урала». Голкипер хозяев Олег Баклов несколько раз выручил, а в компенсированное время второго тайма Тамерлан Мусаев добил мяч после спасения вратаря. «КАМАЗ» идет дальше.
Протокол игры
|Факел
|0:1
|Нижний Новгород
Ермаков Данила • Суслов Кирилл • Пейчинович Неманья • Черов Василий • Мастерной Владислав • Дмитриев Олег • Мендель Андрей • Магаль Руслан • Акбашев Роман • Аппаев Хызыр • Максимов Максим
Синицын Андрей • Масоэро Лукас • Гоцук Кирилл • Пенчиков Даниил • Юлдошев Иброгимхалил • Могилевец Павел • Каккоев Никита • Шарипов Альберт • Берковский Илья • Эннин Ричи • Косарев Кирилл
Запасные: Миладинович Иван • Анисимов Артур • Сулейманов Тимур • Груничев Александр • Шахов Максим • Галаджан Артём
27 октября.
Протокол игры
Баклов Олег • Аюкин Руслан • Тесленко Егор • Морозов Сергей • Хомуха Иван • Магомадов Чингиз • Гаглоев Александр • Бевеев Мингиян • Кириллов Юрий • Воронин Евгений • Янушковский Роман
Запасные: Замалиев Наиль • Зубаиров Данис • Османов Редван • Казимир Михаил • Абазов Астемир • Мусаев Тамерлан • Игнатенко Владислав • Куликов Александр • Мамин Алексей
Годзюр Ярослав • Гогличидзе Лео • Мамин Артём • Рыков Владимир • Адамов Арсен • Йовичич Бранко • Железнов Юрий • Гагнидзе Лука • Подберёзкин Вячеслав • Ибрахимай Илльдрен • Агеев Михаил
27 октября.