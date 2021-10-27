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Кубок России

«Нижний Новгород» выбил «Факел», «КАМАЗ» сильнее «Урала»

27 Октября 2021 • 19:58 Комментировать
Факел
0:1
Нижний Новгород
окончен

«Нижний Новгород» гостил у «Факела» в борьбе за первое место в своей группе Кубка России. Представитель РПЛ имел два шанса повести в счете в дебюте поединка, а в конце первого тайма удалился голкипер «Факела», и тут же со штрафного Илья Берковский забил победный гол. В оставшееся время нижегородцы могли еще отличиться, но счет не изменился - 1:0.

В параллельном матче «КАМАЗ» играл против «Урала». Голкипер хозяев Олег Баклов несколько раз выручил, а в компенсированное время второго тайма Тамерлан Мусаев добил мяч после спасения вратаря. «КАМАЗ» идет дальше.

Протокол игры  
Факел 0:1 Нижний Новгород
Ермаков Данила Суслов Кирилл Пейчинович Неманья Черов Василий Мастерной Владислав Дмитриев Олег Мендель Андрей Магаль Руслан Акбашев Роман Аппаев Хызыр Максимов Максим
Запасные: Шаваев Алихан Седов Максим Смирнов Михаил Саутин Александр Кулишев Артём Разборов Андрей Царукян Валерий Шепилов Денис Файзуллин Дэнис Никитин Андрей Владимирович
Синицын Андрей Масоэро Лукас Гоцук Кирилл Пенчиков Даниил Юлдошев Иброгимхалил Могилевец Павел Каккоев Никита Шарипов Альберт Берковский Илья Эннин Ричи Косарев Кирилл
Запасные: Миладинович Иван Анисимов Артур Сулейманов Тимур Груничев Александр Шахов Максим Галаджан Артём
27 октября.
Протокол игры  
КАМАЗ 1:0 Урал
Баклов Олег Аюкин Руслан Тесленко Егор Морозов Сергей Хомуха Иван Магомадов Чингиз Гаглоев Александр Бевеев Мингиян Кириллов Юрий Воронин Евгений Янушковский Роман
Запасные: Замалиев Наиль Зубаиров Данис Османов Редван Казимир Михаил Абазов Астемир Мусаев Тамерлан Игнатенко Владислав Куликов Александр Мамин Алексей
Годзюр Ярослав Гогличидзе Лео Мамин Артём Рыков Владимир Адамов Арсен Йовичич Бранко Железнов Юрий Гагнидзе Лука Подберёзкин Вячеслав Ибрахимай Илльдрен Агеев Михаил
Запасные: Герасимов Алексей Августиняк Рафал Кузьмичев Иван Колесниченко Кирилл Бикфалви Эрик Евсеев Алексей Кулаков Денис Максименко Артём Гаджимурадов Рамазан Егорычев Андрей Шмыков Артём Помазун Илья
27 октября.

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окончен Енисей 1:0 Крылья Советов
окончен Алания 2:0 Уфа
окончен после пенальти Ротор 1:1 Ахмат
окончен Факел 0:1 Нижний Новгород
окончен КАМАЗ 1:0 Урал
Идет 0 минута Велес Москва 1:1 Арсенал Тула
Идет 0 минута Торпедо Москва 1:0 Ростов
Идет 0 минута ПФК Кубань 2:0 Краснодар
Идет 0 минута Балтика 0:0 Химки
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