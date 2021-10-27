«Нижний Новгород» выбил «Факел», «КАМАЗ» сильнее «Урала»

«Нижний Новгород» гостил у «Факела» в борьбе за первое место в своей группе Кубка России. Представитель РПЛ имел два шанса повести в счете в дебюте поединка, а в конце первого тайма удалился голкипер «Факела», и тут же со штрафного Илья Берковский забил победный гол. В оставшееся время нижегородцы могли еще отличиться, но счет не изменился - 1:0.

В параллельном матче «КАМАЗ» играл против «Урала». Голкипер хозяев Олег Баклов несколько раз выручил, а в компенсированное время второго тайма Тамерлан Мусаев добил мяч после спасения вратаря. «КАМАЗ» идет дальше.