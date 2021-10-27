«Ротор» в серии пенальти прошёл «Ахмат»

«Ротор» с «Ахматом» бились за выход в 1/8 финала Кубка России. Первый тайм был более-менее спокойным для гола волгоградцев. В конце первого тайма Фёдор Первушин справа прорвался к воротам и открыл счет. Вторая часть поединка была гораздо интереснее, стороны наиграли не на один гол, но забил только Даниил Уткин, добавив мяч в сетку после удара Артёма Архипова - 1:1.
По регламенту, судьбу путевки в следующий раунд решала серия пенальти, в которой победили футболисты «Ротора» - 4:2.
Протокол игры
Обухов Игорь • Мартынов Илья • Бериашвили Илья • Первушин Фёдор • Серченков Сергей • Чуканов Андреа • Махатадзе Георгий • Голосов Илья • Маляров Никита • Муллин Камиль • Николаев Олег
Запасные: Школик Игорь • Терновский Дмитрий • Макаров Сергей • Минаев Роман • Дудиев Аслан • Репин Никита • Абдуллаев Исламитдин
Мелихов Александр • Лысцов Виталий • Быстров Марат • Уциев Ризван • Пуцко Александр • Тодорович Дарко • Коновалов Игорь • Садулаев Лечи • Адуев Амир • Себаи Сенин • Кадыров Али
Запасные: Архипов Артём • Полярус Артём • Карапузов Владислав • Богосавац Мирослав • Харин Евгений • Уткин Даниил • Шелия Гиорги
27 октября.