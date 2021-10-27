«Ротор» в серии пенальти прошёл «Ахмат»

«Ротор» с «Ахматом» бились за выход в 1/8 финала Кубка России. Первый тайм был более-менее спокойным для гола волгоградцев. В конце первого тайма Фёдор Первушин справа прорвался к воротам и открыл счет. Вторая часть поединка была гораздо интереснее, стороны наиграли не на один гол, но забил только Даниил Уткин, добавив мяч в сетку после удара Артёма Архипова - 1:1.

По регламенту, судьбу путевки в следующий раунд решала серия пенальти, в которой победили футболисты «Ротора» - 4:2.