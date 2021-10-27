Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 274 Комментарии
Кубок России

«Ротор» в серии пенальти прошёл «Ахмат»

27 Октября 2021 • 19:34 Комментировать
Ротор
1:1
Ахмат
окончен после пенальти

«Ротор» с «Ахматом» бились за выход в 1/8 финала Кубка России. Первый тайм был более-менее спокойным для гола волгоградцев. В конце первого тайма Фёдор Первушин справа прорвался к воротам и открыл счет. Вторая часть поединка была гораздо интереснее, стороны наиграли не на один гол, но забил только Даниил Уткин, добавив мяч в сетку после удара Артёма Архипова - 1:1.

По регламенту, судьбу путевки в следующий раунд решала серия пенальти, в которой победили футболисты «Ротора» - 4:2.

Протокол игры  
Ротор

1:1

(пен. 4:2)

 Ахмат
Обухов Игорь Мартынов Илья Бериашвили Илья Первушин Фёдор Серченков Сергей Чуканов Андреа Махатадзе Георгий Голосов Илья Маляров Никита Муллин Камиль Николаев Олег
Запасные: Школик Игорь Терновский Дмитрий Макаров Сергей Минаев Роман Дудиев Аслан Репин Никита Абдуллаев Исламитдин
Мелихов Александр Лысцов Виталий Быстров Марат Уциев Ризван Пуцко Александр Тодорович Дарко Коновалов Игорь Садулаев Лечи Адуев Амир Себаи Сенин Кадыров Али
Запасные: Архипов Артём Полярус Артём Карапузов Владислав Богосавац Мирослав Харин Евгений Уткин Даниил Шелия Гиорги
27 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Енисей 1:0 Крылья Советов
окончен Алания 2:0 Уфа
окончен после пенальти Ротор 1:1 Ахмат
окончен Факел 0:1 Нижний Новгород
окончен КАМАЗ 1:0 Урал
Идет 0 минута Велес Москва 1:1 Арсенал Тула
Идет 0 минута Торпедо Москва 1:0 Ростов
Идет 0 минута ПФК Кубань 2:0 Краснодар
Идет 0 минута Балтика 0:0 Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Октября
20:19 · Кубок России
Титов и Аленичёв присутствуют на трибунах матча «Кубани» и «Краснодара»
19:58 · Кубок России
«Нижний Новгород» выбил «Факел», «КАМАЗ» сильнее «Урала»
19:34 · Кубок России
«Ротор» в серии пенальти прошёл «Ахмат»
19:14 · Кубок России
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Жёлто-зелёные» могут победить в дерби только при безобразной игре «Краснодара» эксклюзив
19:10 · Кубок России
​«Кубань» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
18:55 · Кубок России
«Алания» выбила «Уфу» из Кубка России
13:43 · Кубок России
Лещук: «Обыграли «Оренбург» за счёт самоотдачи, концентрации и профессионализма»
26 Октября
19:42 · Кубок России
Алексей Березуцкий: «Победа точно не досталась нам малой кровью»
16:55 · Кубок России
Московское «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России
16:47 · Кубок России
«Металлург» Липецк - ЦСКА - 0:2 (закончен)
15:49 · Кубок России
Фукс впервые в сезоне сыграет за ЦСКА: состав на матч с «Металлургом»
14:30 · Кубок России
«Оренбург» - «Динамо» Москва - 0:3 (закончен)
11:44 · Кубок России
Бохинен обещает результативный футбол в матче «Металлург» - ЦСКА
25 Октября
16:22 · Кубок России
​Акинфеев, Фернандес и Заболотный пропустят ближайший матч ЦСКА
14:13 · Кубок России
​Ющенко принял «Химки» официально
Все новости