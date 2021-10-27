Экс-игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, при каких условиях его бывшая команда сможет одолеть «Краснодар» в матче элитного группового раунда Кубка России.

- «Кубань» может выиграть только при огромном везении и при безобразной игре «Краснодара». В футболе, конечно, всё бывает, но такой расклад, по-моему, из области фантастики. Шансы на победу у «Кубани» мизерные, и если она будет, то всего 1:0.

Атмосфера дерби? «Кубани» в последнее время, по сути, не было вообще, а сейчас команда есть. Ажиотаж, конечно, должен быть хорошим. Болельщики «Кубани» соскучились по матчам такого масштаба. Для «Кубани» этот матч важен не в плане результата, а в плане того, что она давно не играла с Премьер-лигой.