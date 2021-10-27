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Кубок России

«Алания» выбила «Уфу» из Кубка России

27 Октября 2021 • 18:55 Комментировать
Алания
2:0
Уфа
окончен

Вслед за «Крыльями Советов» в 1/8 финала Кубка России не смог пробиться ещё один представитель РПЛ, «Уфа». В игре с «Аланией» команда Алексея Стукалова уступила со счётом 0:2. В начале второго тайма Давид Кобесов с 11-метрового открыл счет, а затем в контратаке удвоил перевес команды из Владикавказа Батраз Хадарцев. Уфимцы так и не отыгрались, более того, завершали матч вдесятером после удаления Бояна Йокича.

Протокол игры  
Алания 2:0 Уфа
Солдатенко Ростислав Кочиев Хетаг Бутаев Аллон Багаев Алан Кобесов Давид Цараев Алан Хабалов Алан Хосонов Хетаг Магомедов Бутта Машуков Ислам Гиоргобиани Николай
Запасные: Хугаев Алан Сосранов Рустам Засеев Азамат Гурциев Батраз Кобесов Дмитрий Кокоев Батрадз Эльдарушев Абу-Саид Татаев Алексей II Томаев Азамат Хубулов Владимир Хадарцев Батраз Шавлохов Давид
Кузнецов Алексей Сухов Александр Плиев Константин Ботака-Иобома Эрвинг Журавлёв Юрий Алиев Азер Иванов Олег Мрзляк Филип Камилов Владислав Кротов Вячеслав Агаларов Гамид
Запасные: Фищенко Руслан Йокич Боян Касинтура Эгаш Ахатов Данил Никитин Алексей Беленов Александр Голубев Артём Саплинов Александр
27 октября.

 

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