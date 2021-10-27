«Алания» выбила «Уфу» из Кубка России

Вслед за «Крыльями Советов» в 1/8 финала Кубка России не смог пробиться ещё один представитель РПЛ, «Уфа». В игре с «Аланией» команда Алексея Стукалова уступила со счётом 0:2. В начале второго тайма Давид Кобесов с 11-метрового открыл счет, а затем в контратаке удвоил перевес команды из Владикавказа Батраз Хадарцев. Уфимцы так и не отыгрались, более того, завершали матч вдесятером после удаления Бояна Йокича.
Протокол игры
Солдатенко Ростислав • Кочиев Хетаг • Бутаев Аллон • Багаев Алан • Кобесов Давид • Цараев Алан • Хабалов Алан • Хосонов Хетаг • Магомедов Бутта • Машуков Ислам • Гиоргобиани Николай
Кузнецов Алексей • Сухов Александр • Плиев Константин • Ботака-Иобома Эрвинг • Журавлёв Юрий • Алиев Азер • Иванов Олег • Мрзляк Филип • Камилов Владислав • Кротов Вячеслав • Агаларов Гамид
Запасные: Фищенко Руслан • Йокич Боян • Касинтура Эгаш • Ахатов Данил • Никитин Алексей • Беленов Александр • Голубев Артём • Саплинов Александр
27 октября.