Лещук: «Обыграли «Оренбург» за счёт самоотдачи, концентрации и профессионализма»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук на клубном канале в YouTube рассказал о своих сейвах в матче, игре на искусственном покрытии и поддержке болельщиков в матче с «Оренбургом» (3:0).

- «Оренбург», пожалуй, самый сложный соперник из тех, кто вам мог достаться в этом раунде. Вы сами говорили, что будет сложный матч. Как вам игра?

- Игра сложилась хорошо, мы забили быстрый гол, потом мне удалось отразить выход один на один. У соперника было только два момента, когда они могли нам забить. Хорошо, что во втором тайме мы забили второй и третий мячи.

- Во время выхода один на один вы вначале пошли вперед, а потом вернулись назад. Показалось, что тем самым смутили нападающего. Почему так решили делать?

- Я сначала ожидал, что смогу сыграть на перехвате, но из-за того, что искусственное поле, чуть другой отскок, и мяч, когда катится, наоборот, не ускоряется, а тормозит. Было немного непривычно. Ждал, что смогу сыграть на перехвате. А когда понял, что уже не могу сыграть, пришлось играть в той позиции, в которой остался.

- Непривычное поле и непривычный отскок. Для этого требуется дополнительная концентрация?

- Просто должна быть концентрация и всё. Ничего в этом такого нету. Соперник играет на таком же поле. Да, ему попривычнее, но мы и когда-то все тоже тренировались и в академии играли на искусственном поле, поэтому всё было знакомо.

- Во втором тайме был момент, когда Прудников пробил штрафной, а вы прочитали момент или успели среагировать?

- Нет, я просто среагировал, опустился на линию и играл уже по ситуации.

- Как думаете, за счет чего удалось обыграть «Оренбург» и выйти в следующий раунд Кубка?

- За счет самоотдачи, концентрации и профессионализма. Потому что тяжело играть с соперниками, которые находятся в лигах ниже, и, как правило, настраиваются как на последнюю игру. Соперник, который выходит в ранге лидера, выходит более расслабленным. Но нам удалось убрать эту расслабленность. Мне кажется, что мы показали качественную игру.

- На трибунах было около 50 динамовцев, которые приехали поддержать команду. В конце они скандировали вашу фамилию. Эта поддержка придает сил?

- Мне, конечно, это приятно. Был даже момент в игре, когда я повернулся и попросил их жестом, чтобы они не кричали, потому что это отвлекает. Была такая же ситуация в Сочи, когда после каждого моего касания они почему-то кричали «Лещук». Конечно, хочется, чтобы они во время игры поддерживали команду, а после матча, если игрок этого заслуживает, то можно поддержать и лично.