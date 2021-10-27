Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от дерби «быков» с «Кубанью» в элитном групповом раунде Кубка России.

- В субботу в ФНЛ было малое дерби «Краснодар-2» – «Кубань», но, конечно, когда встречаются две основные команды, антураж совсем другой. Дай Бог, чтобы «Кубань» скоро вышла в Премьер-лигу, чтобы краснодарское дерби было в РПЛ.

Приятно вспоминать атмосферу былых матчей «Краснодар» – «Кубань». Тогда собирались полные трибуны, и дерби было реально мощное. А сейчас со всеми этими QR-кодами и карантинами не все люди хотят прийти на стадион и не все могут. Поэтому дерби будет уже не то.

«Кубань» сыграет вторым номером. Если «Краснодар» выйдет основным, боевым составом, то у «Кубани» шансов, я думаю, очень мало, хотя в последнее время она более-менее наладила какую-то игру в ФНЛ и стала побеждать. Может, это эмоциональный фон от прихода нового тренера Евдокимова.

Как бы то ни было, матч не должен стать прогулочным для «Краснодара». Хочется увидеть зрелищный футбол с голами в одну и в другую сторону. Если первой забьёт «Кубань», то игра станет интереснее. Но, конечно, я буду болеть за «Краснодар».

Матч «Кубань» – «Краснодар» состоится сегодня, 27 октября, в 19:30 по московскому времени.