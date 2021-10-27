Бывший главный тренер «Краснодара» и «Кубани» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», считает, что «быки» ответственно подойдут к дерби с «жёлто-зелёными» в элитном групповом раунде Кубка России. Об этом Ташуев заявил в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Болельщики «Кубани» соскучились по матчам такого накала. Когда прошла жеребьёвка, то я в интервью сказал, что у меня дрожь по телу прошла: в дерби сыграют клубы, которых я когда-то тренировал сам. «Краснодар», конечно, явный фаворит. Думаю, у него не будет ротации, потому что принципиальность понимается.

Состав у «Краснодара» на две головы выше, но «Чайка» недавно показала, как надо играть с командами более высокого уровня. Мы обыграли «Ростов» и стали первым клубом, вышедшим в 1/8 финала, кроме тех, кто стартует с той стадии. У нас было ростовское дерби, а там будет кубанское дерби, то есть похожая ситуация. Так что «Чайка», условно, подала пример для «Кубани».

Нынешняя «Кубань» не совсем та, которая была раньше? Преемник она или не преемник, как там обстоят дела документально, сейчас это значения не имеет. Цвета у неё те же, название то же и кураторы те же - Коробка и так далее.

Матч «Кубань» – «Краснодар» начнётся сегодня, 27 октября, в 19:30 по московскому времени.