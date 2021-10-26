Московское «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России

Московское «Динамо» стало первым клубом РПЛ, который пробился в плей-офф Кубка России, пройдя элитный раунд турнира. В решающем матче москвичи играли против «Оренбурга» и смешанным составом добились победы со счетом 1:0. Уже в дебюте после фланговой подачи Константин Тюкавин открыл счет, здорово сыграв головой.
Реальных моментов в игре было не так много, но Игорь Лещук не пропустил, включая и эпизод с выходом один на один. На 83-й минуте после подачи Дмитрий Скопинцева Никола Моро головой направил мяч в штангу и добил его в сетку. Точку поставил Роман Евгеньев ударом головой после корнера - 3:0.
Протокол игры
Полетаев Владислав • Аюпов Тимур • Гойкович Ренато • Козлов Савелий • Стаматов Матео • Шаболин Артём • Корян Аршак • Миронов Алексей • Дьялло Абдулай • Прудников Николай • Эктов Александр
Запасные: Сиваков Михаил • Ойеволе Адессойе • Воробьёв Илья • Гошев Евгений • Титков Николай • Фамейе Джоэль • Бреев Сергей • Сычевой Владимир • Бидловский Давид • Болотов Евгений • Малых Андрей
Лещук Игорь • Бальбуэна Фабиан • Паршивлюк Сергей • Скопинцев Дмитрий • Евгеньев Роман • Кутицкий Александр • Нжи Клинтон Муа • Шиманьски Себастиан • Грулёв Вячеслав • Захарян Арсен • Тюкавин Константин
Запасные: Сазонов Саба • Макаров Денис • Плиев Заурбек • Галкин Владислав • Ордец Иван • Игбун Сильвестр • Моро Никола • Гладышев Ярослав • Шунин Антон • Фомин Даниил
26 октября.