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Кубок России

Московское «Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России

26 Октября 2021 • 16:55 Комментировать
Оренбург
0:3
Динамо Москва
окончен

Московское «Динамо» стало первым клубом РПЛ, который пробился в плей-офф Кубка России, пройдя элитный раунд турнира. В решающем матче москвичи играли против «Оренбурга» и смешанным составом добились победы со счетом 1:0. Уже в дебюте после фланговой подачи Константин Тюкавин открыл счет, здорово сыграв головой.

Реальных моментов в игре было не так много, но Игорь Лещук не пропустил, включая и эпизод с выходом один на один. На 83-й минуте после подачи Дмитрий Скопинцева Никола Моро головой направил мяч в штангу и добил его в сетку. Точку поставил Роман Евгеньев ударом головой после корнера - 3:0.

Протокол игры  
Оренбург 0:3 Динамо Москва
Полетаев Владислав Аюпов Тимур Гойкович Ренато Козлов Савелий Стаматов Матео Шаболин Артём Корян Аршак Миронов Алексей Дьялло Абдулай Прудников Николай Эктов Александр
Запасные: Сиваков Михаил Ойеволе Адессойе Воробьёв Илья Гошев Евгений Титков Николай Фамейе Джоэль Бреев Сергей Сычевой Владимир Бидловский Давид Болотов Евгений Малых Андрей
Лещук Игорь Бальбуэна Фабиан Паршивлюк Сергей Скопинцев Дмитрий Евгеньев Роман Кутицкий Александр Нжи Клинтон Муа Шиманьски Себастиан Грулёв Вячеслав Захарян Арсен Тюкавин Константин
Запасные: Сазонов Саба Макаров Денис Плиев Заурбек Галкин Владислав Ордец Иван Игбун Сильвестр Моро Никола Гладышев Ярослав Шунин Антон Фомин Даниил
26 октября.

 

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окончен Оренбург 0:3 Динамо Москва 6.8 4.1 1.48
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27.10  15:00 Енисей ... Крылья Советов 4.65 3.7 1.7
27.10  17:00 Алания ... Уфа 2.8 3.25 2.46
27.10  17:30 Ротор ... Ахмат 4.4 3.55 1.78
27.10  18:00 Факел ... Нижний Новгород 3.55 3.25 2.08
27.10  18:00 КАМАЗ ... Урал 5.2 3.75 1.64
27.10  18:30 Велес Москва ... Арсенал Тула 4.3 3.45 1.82
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