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Кубок России

​Ющенко принял «Химки» официально

25 Октября 2021 • 14:13 Комментировать
Балтика
...
Химки
27.10 20:00

Вскоре после объявления об отставке Игоря Черевченко на официальном сайте «Химок» была размещена информация о том, что исполняющим обязанности тренера был назначен Игорь Ющенко. Ранее он работал с молодёжной командой «Химок», хотя обязанности тренера первой команды на него ложатся не впервые.

Игорь Ющенко будет готовить «Химки» к гостевому матчу третьего тура элитного раунда Кубка России против «Балтики». Игра пройдёт в ближайшую среду, 27 октября.

Стоит отметить, что в чемпионате России «Химки» располагаются на четырнадцатой позиции. В последней игре под руководством Игоря Черевченко команда проиграла «Динамо» с результатом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Ющенко
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