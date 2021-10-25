Вскоре после объявления об отставке Игоря Черевченко на официальном сайте «Химок» была размещена информация о том, что исполняющим обязанности тренера был назначен Игорь Ющенко. Ранее он работал с молодёжной командой «Химок», хотя обязанности тренера первой команды на него ложатся не впервые.

Игорь Ющенко будет готовить «Химки» к гостевому матчу третьего тура элитного раунда Кубка России против «Балтики». Игра пройдёт в ближайшую среду, 27 октября.

Стоит отметить, что в чемпионате России «Химки» располагаются на четырнадцатой позиции. В последней игре под руководством Игоря Черевченко команда проиграла «Динамо» с результатом 1:4.