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Кубок России

​«Кубань больше Краснодара»: промо-ролик к кубковому дерби видео

21 Октября 2021 • 19:40 Комментировать

На следующей неделе в третьем туре элитного раунда Кубка России сыграют «Кубань» и «Краснодар». Представитель ФНЛ опубликовал на своём клубном канале в YouTube промо-ролик к кубковому дерби. Ролик называется так: «Кубань больше Краснодара».

 

Стоит сказать, что по Краснодару можно увидеть афиши матча «Кубань» - «Краснодар» с таким же слоганом.

 

«Краснодару» для прохода в 1/8 финала Кубка России достаточно не проиграть «Кубани» в основное время крупнее, чем с разницей в один мяч.

 Матч «Кубань» - «Краснодар» пройдёт в среду, 27 октября. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Краснодар
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