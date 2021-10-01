Кубковый матч «Оренбург» - «Динамо» перенесён на другую дату

Исполком РФС внёс изменения в даты проведения третьего тура элитного раунда Кубка России. В частности, как сообщает пресс-служба организации, запланированный на 27 октября матч между «Оренбургом» и «Динамо» сдвинут на один день и состоится 26 октября во вторник. Дело в том, что из-за участия «Зенита» в Лиге чемпионов календарный матч с «Динамо», который состоится в Санкт-Петербурге, был вынесен на пятницу 29 октября.

«Оренбург» и московское «Динамо» разыграют первое место в группе К. Ранее «Оренбург» обыграл ставропольское «Динамо» со счетом 3:1, а москвичи - того же соперника со счетом 6:0.