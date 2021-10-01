Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 247 Комментарии
Кубок России

Кубковый матч «Оренбург» - «Динамо» перенесён на другую дату

01 Октября 2021 • 23:31 Комментировать

Исполком РФС внёс изменения в даты проведения третьего тура элитного раунда Кубка России. В частности, как сообщает пресс-служба организации, запланированный на 27 октября матч между «Оренбургом» и «Динамо» сдвинут на один день и состоится 26 октября во вторник. Дело в том, что из-за участия «Зенита» в Лиге чемпионов календарный матч с «Динамо», который состоится в Санкт-Петербурге, был вынесен на пятницу 29 октября.

«Оренбург» и московское «Динамо» разыграют первое место в группе К. Ранее «Оренбург» обыграл ставропольское «Динамо» со счетом 3:1, а москвичи - того же соперника со счетом 6:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Октября
23:31 · Кубок России
Кубковый матч «Оренбург» - «Динамо» перенесён на другую дату
23 Сентября
19:54 · Кубок России
«Урал» уверенно победил в матче с владимирским «Торпедо»
17:30 · Кубок России
«Торпедо» Владимир – «Урал» - 0:2 (завершён)
16:09 · Кубок России
ЦСКА разгромил «Зенит» из Ижевска
13:55 · Кубок России
«Зенит-Ижевск» - ЦСКА - 0:3 (завершён)
13:43 · Кубок России
Ганчаренко: «Краснодар» хочет пройти в Кубке России как можно дальше»
13:16 · Кубок России
ЦСКА назвал стартовый состав на матч с ижевским «Зенитом»
11:50 · Кубок России
Яковлев: «ЦСКА привёз сильный состав на матч с ижевским «Зенитом»
08:42 · Кубок России
Глебов - о поражении «Ростова» в Кубке России: «Мы облажались, это позор»
02:02 · Кубок России
Зенит-Ижевск - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Сентября
23:03 · Кубок России
Шварц прокомментировал победу «Динамо» 6:0 в Кубке России
22:32 · Кубок России
Сёмин считает, что «Ростов» допустил недооценку соперника в Кубке России
21:32 · Кубок России
«Чайка» обыграла «Ростов» и заняла первое место в кубковой группе 3
20:53 · Кубок России
Алексей Кузнецов заявил о желании играть в Европе
20:07 · Кубок России
Московское «Динамо» и «Арсенал» забили по 6 голов, «Химки» проиграли «Саранску» по пенальти
Все новости
Рекомендуем