Глебов - о поражении «Ростова» в Кубке России: «Мы облажались, это позор»

В рамках Кубка России «Ростов» потерпел минимальное поражение от «Чайки» со счетом 0:1. После окончания встречи защитник «жёлто-синих» Данил Глебов пообщался с болельщиками команды. Пресс-служба клуба опубликовала отрывок из этой беседы.

«Понимаем, что облажались. Это позор. Я не играю за деньги. Команда хочет побеждать», - заявил футболист поклонникам клуба.

В чемпионате России «Ростов» также показывает неудовлетворительные результаты. Подопечные Юрия Сёмина набрали всего шесть баллов после восьми туров и занимают 14 место в таблице.

Следующий матч «жёлто-синие» сыграют с «Ахматом» 26 сентября.