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Глебов - о поражении «Ростова» в Кубке России: «Мы облажались, это позор»

23 Сентября 2021 • 08:42 Комментировать
Чайка
1:0
Ростов
окончен

В рамках Кубка России «Ростов» потерпел минимальное поражение от «Чайки» со счетом 0:1. После окончания встречи защитник «жёлто-синих» Данил Глебов пообщался с болельщиками команды. Пресс-служба клуба опубликовала отрывок из этой беседы.

«Понимаем, что облажались. Это позор. Я не играю за деньги. Команда хочет побеждать», - заявил футболист поклонникам клуба.

В чемпионате России «Ростов» также показывает неудовлетворительные результаты. Подопечные Юрия Сёмина набрали всего шесть баллов после восьми туров и занимают 14 место в таблице.

Следующий матч «жёлто-синие» сыграют с «Ахматом» 26 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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