Шварц прокомментировал победу «Динамо» 6:0 в Кубке России

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после крупной победы своих подопечных над «Динамо» Ставрополь в БЕТСИТИ Кубке России.

«Мы очень серьёзно подошли к этому матчу, не теряли концентрации до финального свистка, забили хорошие мячи. Здорово, что много разных футболистов отличились в сегодняшнем матче», - цитирует коуча пресс-служба московского «Динамо».

Несмотря на финальный итог, Сандро Шварц не стал соглашаться с мнением, что поединок для его команды получился простым. Тренер «бело-синих» сделал акцент на не самых благоприятных погодных условиях и качестве поля.