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Сёмин считает, что «Ростов» допустил недооценку соперника в Кубке России

22 Сентября 2021 • 22:32 Комментировать
Чайка
1:0
Ростов
окончен

Юрий Сёмин ответил на вопросы журналистов после гостевого поражения «Ростова» в игре группового этапа БЕТСИТИ Кубка России от «Чайки» (0:1).

«Говорили, что будет сложный матч, потому что соперник сильно мотивирован. В первом тайме они лучше нас играли. Думаю, сказалась именно недооценка», - сказал Сёмин во время послематчевой пресс-конференции.

Наставник «Ростова» разочарован, что его подопечным не удалось выжать пользу из имевшегося у команды преимущества во второй половине встречи.

Ростовчане прекратили выступление в Кубке России, поскольку «Чайка» с 6 набранными очками шагнула дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин Кубок России Чайка
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