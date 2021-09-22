Сёмин считает, что «Ростов» допустил недооценку соперника в Кубке России

Юрий Сёмин ответил на вопросы журналистов после гостевого поражения «Ростова» в игре группового этапа БЕТСИТИ Кубка России от «Чайки» (0:1).

«Говорили, что будет сложный матч, потому что соперник сильно мотивирован. В первом тайме они лучше нас играли. Думаю, сказалась именно недооценка», - сказал Сёмин во время послематчевой пресс-конференции.

Наставник «Ростова» разочарован, что его подопечным не удалось выжать пользу из имевшегося у команды преимущества во второй половине встречи.

Ростовчане прекратили выступление в Кубке России, поскольку «Чайка» с 6 набранными очками шагнула дальше.