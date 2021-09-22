«Чайка» обыграла «Ростов» и заняла первое место в кубковой группе

В последнем на сегодня матче элитного раунда Кубка России играли «Чайка» с «Ростовом». И в этой встрече представитель РПЛ уступил в основное время - 0:1. Единственный гол в середине первого тайма забил Иван Олейников. «Чайка» досрочно выиграла свою группу. Ранее она одолела «Торпедо» (1:0).