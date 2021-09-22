«Чайка» обыграла «Ростов» и заняла первое место в кубковой группе

В последнем на сегодня матче элитного раунда Кубка России играли «Чайка» с «Ростовом». И в этой встрече представитель РПЛ уступил в основное время - 0:1. Единственный гол в середине первого тайма забил Иван Олейников. «Чайка» досрочно выиграла свою группу. Ранее она одолела «Торпедо» (1:0).
Протокол игры
Помазан Евгений • Волков Владислав II • Гаврилович Алексей • Синяк Антон • Ужгин Матвей • Володкин Пётр • Елисеев Александр • Карташов Дмитрий • Олейников Иван • Орлов Антон • Грибанов Денис
Запасные: Коломийцев Михаил • Рыбиков Николай • Хохлачёв Александр • Алиев Саид • Востриков Илья • Гыстаров Фархад • Абзаев Турпал
Бабурин Егор • Баштуш Бартоломеу • Терентьев Денис • Хаджикадунич Деннис • Осипенко Максим • Лангович Андрей • Глебов Данил • Алмквист Понтус • Полоз Дмитрий • Комличенко Николай • Соу Али
Запасные: Мамаев Павел • Фольмер Кирилл • Тугарев Роман • Жигович Армин • Турищев Максим • Сухомлинов Данила • Песьяков Сергей
22 сентября.
Если кто скажет, что у Ростова команда плохая, вспомните 2010 год и Горняк из Учалы.