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«Чайка» обыграла «Ростов» и заняла первое место в кубковой группе

22 Сентября 2021 • 21:32 Комментировать (2)
Чайка
1:0
Ростов
окончен

В последнем на сегодня матче элитного раунда Кубка России играли «Чайка» с «Ростовом». И в этой встрече представитель РПЛ  уступил в основное время - 0:1. Единственный гол в середине первого тайма забил Иван Олейников. «Чайка» досрочно выиграла свою группу. Ранее она одолела «Торпедо» (1:0).

Протокол игры  
Чайка 1:0 Ростов
Помазан Евгений Волков Владислав II Гаврилович Алексей Синяк Антон Ужгин Матвей Володкин Пётр Елисеев Александр Карташов Дмитрий Олейников Иван Орлов Антон Грибанов Денис
Запасные: Коломийцев Михаил Рыбиков Николай Хохлачёв Александр Алиев Саид Востриков Илья Гыстаров Фархад Абзаев Турпал
Бабурин Егор Баштуш Бартоломеу Терентьев Денис Хаджикадунич Деннис Осипенко Максим Лангович Андрей Глебов Данил Алмквист Понтус Полоз Дмитрий Комличенко Николай Соу Али
Запасные: Мамаев Павел Фольмер Кирилл Тугарев Роман Жигович Армин Турищев Максим Сухомлинов Данила Песьяков Сергей
22 сентября.

 

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Ростов Чайка
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
22 Сентября 2021 в 23:52
ай наследие карпухи даец себя знать.. ышо долго будет ростову аукаца его бездарное правление.. )))
Дарт Уилфред
22 Сентября 2021 в 21:35
спасибо Василию Александрович Кикнадзе, что у нас больше нет этого деда в команде.
Если кто скажет, что у Ростова команда плохая, вспомните 2010 год и Горняк из Учалы.
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окончен Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула
окончен Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва
окончен Чайка 1:0 Ростов
23.09  14:15 Зенит-Ижевск ... ЦСКА Москва
23.09  18:00 Торпедо Владимир ... Урал
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