Московское «Динамо» и «Арсенал» забили по 6 голов, «Химки» проиграли «Саранску» по пенальти

Московское «Динамо» и «Арсенал» легко выиграли свои матчи Кубка России. Столичная команда разгромила ставропольских одноклубников со счетом 6:0, а туляки - динамовцев из Брянска - 6:1. «Химки» же не смогли обыграть «Саранск» - 1:1. В серии пенальти победила команда из ФНЛ-2 (5:4).
Протокол игры
Лещук Игорь • Евгеньев Роман • Ордец Иван • Скопинцев Дмитрий • Кутицкий Александр • Паршивлюк Сергей • Моро Никола • Фомин Даниил • Нжи Клинтон Муа • Макаров Денис • Тюкавин Константин
Запасные: Будачев Иван • Плиев Заурбек • Галкин Владислав • Варела Гильермо • Бальбуэна Фабиан • Игбун Сильвестр • Гладышев Ярослав
22 сентября.
Протокол игры
22 сентября.
Протокол игры
Шебанов Денис • Юсупов Радик • Шебанов Алексей • Пустозёров Алексей • Теняев Александр • Соболев Денис • Симанов Аркадий • Сорокин Сергей • Тимошкин Сергей • Кузьмичёв Илья • Ермаков Александр
Запасные: Колесов Никита II • Сысуев Владислав • Поветкин Герман • Калиханов Данила • Озманов Давид • Хлебородов Иван • Архипов Сергей • Чубукин Алексей
22 сентября.