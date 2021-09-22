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Московское «Динамо» и «Арсенал» забили по 6 голов, «Химки» проиграли «Саранску» по пенальти

22 Сентября 2021 • 20:07 Комментировать
Динамо Брянск
1:6
Арсенал Тула
окончен

Московское «Динамо» и «Арсенал» легко выиграли свои матчи Кубка России. Столичная команда разгромила ставропольских одноклубников со счетом 6:0, а туляки - динамовцев из Брянска - 6:1. «Химки» же не смогли обыграть «Саранск» - 1:1. В серии пенальти победила команда из ФНЛ-2 (5:4).

Протокол игры  
Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва
Малашенко Анатолий Чернышов Игорь Сорокин Андрей Майсултанов Залимхан Далиев Дени Гаранжа Сергей Аветиков Виктор Цканьян Сергей Курачинов Альберт Саитгареев Рем Фёдоров Александр
Запасные: Евинов Александр Яковлев Максим Колесников Константин Кучиев Георгий
Лещук Игорь Евгеньев Роман Ордец Иван Скопинцев Дмитрий Кутицкий Александр Паршивлюк Сергей Моро Никола Фомин Даниил Нжи Клинтон Муа Макаров Денис Тюкавин Константин
Запасные: Будачев Иван Плиев Заурбек Галкин Владислав Варела Гильермо Бальбуэна Фабиан Игбун Сильвестр Гладышев Ярослав
22 сентября.
Протокол игры  
Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула
Сальников Иван Дрогунов Владислав Сорокин Валерий II Алоян Кирилл Мараев Николай Пикатов Дмитрий Кашаев Никита Новиков Максим Шанин Ян Зенин Андрей Молчанов Дмитрий
Шамов Егор Сокол Артём Суханов Артём Романович Новосельцев Иван Панченко Кирилл Бьорнстрем Аксель Давиташвили Зурико Кангва Кингс Костадинов Георги Хлусевич Даниил Марков Евгений
22 сентября.


 

Протокол игры  
Саранск

2:1

(по пен.)

 Химки
Шебанов Денис Юсупов Радик Шебанов Алексей Пустозёров Алексей Теняев Александр Соболев Денис Симанов Аркадий Сорокин Сергей Тимошкин Сергей Кузьмичёв Илья Ермаков Александр
Запасные: Колесов Никита II Сысуев Владислав Поветкин Герман Калиханов Данила Озманов Давид Хлебородов Иван Архипов Сергей Чубукин Алексей
Сычёв Виталий Карпов Максим Стойинович Душан Филин Александр Набиуллин Эльмир Трошечкин Александр Садыгов Илья Besard Sabovic Глушаков Денис Долгов Александр Давидян Давид
Запасные: Соколов Артём Генералов Егор Боженов Кирилл Данилкин Егор Мирзов Резиуан Идову Брайн
22 сентября.

 

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Химки Динамо Москва Арсенал Тула
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окончен после пенальти Легион-Динамо 1:1 Уфа
окончен Ленинградец 0:2 Краснодар
окончен Кайрат Москва 0:3 Ахмат
окончен Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов
Идет 0 минута Саранск 2:1 Химки
окончен Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула
окончен Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва
Идет 0 минута Чайка 1:0 Ростов
23.09  14:15 Зенит-Ижевск ... ЦСКА Москва 11 6 1.23
23.09  18:00 Торпедо Владимир ... Урал 8.2 4.5 1.38
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Сегодня, 22 Сентября
20:07 · Кубок России
Московское «Динамо» и «Арсенал» забили по 6 голов, «Химки» проиграли «Саранску» по пенальти
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