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Кубок России

Березуцкий оценил результаты жеребьёвки Кубка России для ЦСКА

13 Августа 2021 • 17:40 Комментировать
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ЦСКА не попал в еврокубки, поэтому путь в национальном кубке будет начинать уже со стадии элитного раунда, то есть с группового этапа. По итогам пятничной жеребьёвки московским «армейцам» в соперники достались липецкий «Металлург» и ижевский «Зенит». После процедуры комментарий дал наставник ЦСКА Алексей Березуцкий.

«Можно называть нас фаворитами группы, но прошлый розыгрыш уже показал, что не все представители Премьер-лиги легко прошли в 1/8 финала. Постараемся избежать ненужных ошибок и пройти дальше. К кубковым матчам отнесёмся серьёзно», - слова Березуцкого приводятся на страницах клубного сайта ЦСКА.

Первый тур элитного раунда Кубка России пройдёт уже в конце августа, а именно 25 и 26 числа. Ближайший же матч ЦСКА проведёт 14 августа против «Ростова» в четвёртом туре Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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