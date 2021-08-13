​Талалаев: «Ахмат» хочет дойти до финала Кубка России

Андрей Талалаев, который является главным тренером «Ахмата», после жеребьёвки элитного раунда национального кубка дал комментарий в эфире «Матч ТВ».

«Я бы не сказал, что Кубок в приоритете. Но задача стоит в том, чтобы пройти на стадию дальше, чем в прошлом году. Каждый год подниматься выше, по одной ступени. Будем настраиваться на серьёзные цели», - высказался Талалаев.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Ахмат» добрался до полуфинала Кубка России, где уступил «Крыльям Советов» в серии пенальти.

Добавим, что в элитном раунде Кубка России соперниками «Ахмата» станут «Ротор» и «Кайрат-Москва».