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Кубок России

​Талалаев: «Ахмат» хочет дойти до финала Кубка России

13 Августа 2021 • 15:38 Комментировать (1)
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Андрей Талалаев, который является главным тренером «Ахмата», после жеребьёвки элитного раунда национального кубка дал комментарий в эфире «Матч ТВ».

«Я бы не сказал, что Кубок в приоритете. Но задача стоит в том, чтобы пройти на стадию дальше, чем в прошлом году. Каждый год подниматься выше, по одной ступени. Будем настраиваться на серьёзные цели», - высказался Талалаев.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Ахмат» добрался до полуфинала Кубка России, где уступил «Крыльям Советов» в серии пенальти.

Добавим, что в элитном раунде Кубка России соперниками «Ахмата» станут «Ротор» и «Кайрат-Москва».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат
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Комментарии (1)
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Leonardis
13 Августа 2021 в 16:14
Талалаев, шутник однако
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