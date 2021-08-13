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Кубок России

​Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России

13 Августа 2021 • 15:19 Комментировать
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В пятницу состоялась жеребьёвка элитного раунда Кубка России. Речь идёт о групповом этапе, с которого свой путь в турнире начинают представители Премьер-лиги, кроме тех, кто в этом сезоне выступал или будет выступать в еврокубках.

По итогам жеребьёвки были сформированы 11 групп по три команды. В 1/8 финала пройдут команды, которые займут первые места в своих трио.


ГРУППА 1
1. "Краснодар"
2. ПФК "Кубань"
3. "Ленинградец"

 

  
ГРУППА 2
1. "Урал"
2. КАМАЗ
3. "Торпедо-Владимир"

 

  
ГРУППА 3
1. "Арсенал" Тула
2. "Велес"
3. "Динамо" Брянск

 
ГРУППА 4
1. "Нижний Новгород"
2. "Факел"
3. "Динамо-Барнаул"

 
ГРУППА 5
1. "Ростов"
2. "Торпедо" Москва
3. "Чайка"

 
ГРУППА 6
1. "Уфа"
2. "Алания"
3. "Динамо-Легион"

 
ГРУППА 7
1. "Ахмат"
2. "Ротор"
3. "Кайрат-Москва"

 
ГРУППА 8
1. "Химки"
2. "Балтика"
3. "Саранск"

 
ГРУППА 9
1. "Крылья Советов"
2. "Енисей"
3. "Знамя"

 
ГРУППА 10
1. ЦСКА Москва
2. "Металлург" Липецк
3. "Зенит-Ижевск"

 
ГРУППА 11
1. "Динамо" Москва
2. "Оренбург"
3. "Динамо" Ставрополь

 

 
 

Матчи элитного раунда национального кубка пройдут 25-26 августа, 23-25 сентября и 27-28 октября.

Добавим, что «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.

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