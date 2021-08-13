​Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России

В пятницу состоялась жеребьёвка элитного раунда Кубка России. Речь идёт о групповом этапе, с которого свой путь в турнире начинают представители Премьер-лиги, кроме тех, кто в этом сезоне выступал или будет выступать в еврокубках.

По итогам жеребьёвки были сформированы 11 групп по три команды. В 1/8 финала пройдут команды, которые займут первые места в своих трио.



ГРУППА 1 1. "Краснодар" 2. ПФК "Кубань" 3. "Ленинградец" ГРУППА 2 1. "Урал" 2. КАМАЗ 3. "Торпедо-Владимир" ГРУППА 3 1. "Арсенал" Тула 2. "Велес" 3. "Динамо" Брянск ГРУППА 4 1. "Нижний Новгород" 2. "Факел" 3. "Динамо-Барнаул" ГРУППА 5 1. "Ростов" 2. "Торпедо" Москва 3. "Чайка" ГРУППА 6 1. "Уфа" 2. "Алания" 3. "Динамо-Легион" ГРУППА 7 1. "Ахмат" 2. "Ротор" 3. "Кайрат-Москва" ГРУППА 8 1. "Химки" 2. "Балтика" 3. "Саранск" ГРУППА 9 1. "Крылья Советов" 2. "Енисей" 3. "Знамя" ГРУППА 10 1. ЦСКА Москва 2. "Металлург" Липецк 3. "Зенит-Ижевск" ГРУППА 11 1. "Динамо" Москва 2. "Оренбург" 3. "Динамо" Ставрополь

Матчи элитного раунда национального кубка пройдут 25-26 августа, 23-25 сентября и 27-28 октября.

Добавим, что «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.