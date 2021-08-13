​Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России

В пятницу состоялась жеребьёвка элитного раунда Кубка России. Речь идёт о групповом этапе, с которого свой путь в турнире начинают представители Премьер-лиги, кроме тех, кто в этом сезоне выступал или будет выступать в еврокубках.
По итогам жеребьёвки были сформированы 11 групп по три команды. В 1/8 финала пройдут команды, которые займут первые места в своих трио.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матчи элитного раунда национального кубка пройдут 25-26 августа, 23-25 сентября и 27-28 октября.
Добавим, что «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.