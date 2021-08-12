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Кубок России

​РФС анонсировал жеребьёвку Кубка России

12 Августа 2021 • 18:31 Комментировать
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Пресс-служба РФС анонсировала жеребьёвку элитного раунда Кубка России. Она пройдёт в пятницу, 13 августа, и начнётся в 14:30 по московскому времени. В мероприятии примут участие такие известные личности из футбольного мира как Дмитрий Сычёв, Александр Мостовой, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Булыкин, а также действующие тренеры клубов Премьер-лиги Юрий Сёмин и Андрей Талалаев.

Добавим, что элитный раунд представляет собой групповой этап. На нём будут сформированы 11 групп по 3 команды, в каждой из которых выступит по одному представителю разных дивизионов. 

Пять клубов РПЛ, которые начинали сезон 2021/2022 в еврокубках, начнут путь в Кубке России с 1/8 финала.

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