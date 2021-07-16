Финал Кубка России могут перенести на февраль

РФС получил рекомендацию о переносе финального поединка Кубка России на зиму. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Как заявил глава Hypercube Питер Ньювенхейс, решающий матч турнира можно провести в Санкт-Петербурге в феврале. Руководитель обсуждал возможный перенос с «Зенитом», однако окончательного ответа от «сине-бело-голубых» пока не последовало.

Напомним, что финал Кубка России следующего сезона запланирован на 29 мая 2022 года.

Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В финальной встрече «железнодорожники» взяли верх над самарскими «Крыльями Советов» - 3:1.