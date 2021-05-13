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Лахиялов: «Крылья Советов» забили в стиле «Барселоны»

13 Мая 2021, 14:50,

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил финал Кубка России, где московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» 3:1.

- Думаю, финал понравился не только мне, но также многим болельщикам и специалистам. «Крылья» показали довольно добротный футбол, особенно в первом тайме. Они действовали очень уверенно, контролировали мяч и забили гол, можно сказать, в стиле «Барселоны». В их игре видна рука тренера. При удачном раскладе и сохранении состава «Крылья Советов» могут в следующем сезоне удачно выступить в Премьер-лиге.

А «Локомотив» в очередной раз показал, что является опытной кубковой командой, которая в решающий момент, когда матч складывается не в её пользу, всё равно добивается своего. После того как счёт стал 1:1, «Крылья» полностью перехватили инициативу и могли забивать второй, но всё-таки класс, опыт и мастерство игроков «Локомотива» взяло верх.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Кубок России, Шамиль Лахиялов
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