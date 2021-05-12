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Николич: «Хочу поздравить болельщиков, которые были за спиной команды всё время»

12 Мая 2021, 22:15,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Третий кубок для вас. В разных странах это ощущается по-разному?

- Всегда красиво. Это третья страна и третий кубок. Я очень счастлив. Хочу поздравить команду с победой. Была тяжелая игра, но все равно кубок у нас и вместе с нами летит в Москву. Хочу поздравить болельщиков, которые были за спиной команды все время. У нас еще один финал, есть еще момент. Мы попали в групповой этап Лиги Европы, это очень важно. Есть шанс еще попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Еще хочу поздравить мою семью дома.  Посвящаю победу своему отцу, который, к сожалению, 4 месяца назад ушел.

- Первый трофей с «Локомотивом» - это же здорово  получить такой результат?

- Жесткие эмоции. Счастлив, что сказать?        

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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Комментарии (2)
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0
Дарт Уилфред
12 Мая 2021, 22:30

Браво Марко! Теперь надо и чемпионский титул взять!

0
ирвин-schalke
12 Мая 2021, 22:27

Красава,Марко! Но очень хочется увидеть более сильный и атакующий коллектив,каждый матч как валидол а без Чарли что будет в защите не понятно,Мурило явно не защитник,да и Живоглядов такой себе защ,придется очень стараться!!!

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