Николич: «Хочу поздравить болельщиков, которые были за спиной команды всё время»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Третий кубок для вас. В разных странах это ощущается по-разному?

- Всегда красиво. Это третья страна и третий кубок. Я очень счастлив. Хочу поздравить команду с победой. Была тяжелая игра, но все равно кубок у нас и вместе с нами летит в Москву. Хочу поздравить болельщиков, которые были за спиной команды все время. У нас еще один финал, есть еще момент. Мы попали в групповой этап Лиги Европы, это очень важно. Есть шанс еще попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Еще хочу поздравить мою семью дома. Посвящаю победу своему отцу, который, к сожалению, 4 месяца назад ушел.

- Первый трофей с «Локомотивом» - это же здорово получить такой результат?

- Жесткие эмоции. Счастлив, что сказать?