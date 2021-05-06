Финал Кубка России обслужит бригада Сергея Иванова

РФС объявил о назначении арбитров на финал Кубка России, в котором «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов».

Встречу обслужит бригада Сергея Иванова, помогать ему будут Валентин Мурашов и Дмитрий Жванкин, за ВАР будет отвечать Василий Казарцев.

«В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение», - приводит слова Иванова пресс-служба РФС.

Напомним, что финал Кубка России состоится в Нижнем Новгороде в среду, 12 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ и сыграют в следующем сезоне в элитном российском дивизионе, «Локомотив» же в свою очередь продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов.