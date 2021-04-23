«Локомотив» будет номинальным хозяином в матче против «Крыльев Советов»

|
23 Апреля 2021, 14:33,
|
|
«Локомотив» будет номинальным хозяином в матче финала Кубка России против «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, что встреча состоится в Нижнем Новгороде в среду, двенадцатого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Отметим, что оба клуба продолжают решать важные задачи и в чемпионате. «Локомотив» после двадцати шести туров занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов. «Крылья Советов» в свою очередь расположились на первом месте в ФНЛ и имеют все шансы на выход в элитный дивизион.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов