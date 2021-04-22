Терёхин: «И с Николичем, и с Сёминым у «Локомотива» то же самое»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал полуфинал Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА, а также работу главных тренеров этих команд – Марко Николича и Ивицы Олича.

- Я думаю, счёт не по игре. Такие голы залетели… Второй – вообще с непонятной траекторией. Там полумомент – здесь полумомент, настоящая кубковая игра. Получилось так, как получилось. На мой взгляд, 3:0 – это перебор. Было бы логичнее, если бы в основное время 0:0 сыграли.

Олич только недавно пришёл в ЦСКА, и ему надо время разобраться. Во-первых, он раньше никогда не работал главным тренером. Ушёл Березуцкий, кто-то что-то. Николич опытнее Олича, потому что уже тренировал самостоятельно тот же «Партизан», но у него тоже не сразу пошло. Сколько времени потребуется Оличу? Может, год, а может два. Это ещё от руководства клуба зависит.

Николич передал ребятам своё видение, и команда выигрывает матч за матчем. В его адрес высказывалось много скепсиса, но с Юрием Павловичем Сёминым то же самое было – в большинстве своём невзрачные победы с разницей в один-два мяча. Я думаю, сейчас болельщики признали, что Николич – хороший тренер. Он молодец, козни не строит, интервью не даёт. Работает человек – и работает, двигается потихоньку вперёд с теми игроками, которые у него есть. «Локомотив» никого не купил, зато Николич реанимировал Смолова, который теперь лучший в нападении и которого надо возвращать в сборную.