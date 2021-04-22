«Крыльев Советов» - о финале Кубка России: «Мы готовы на многое»

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22 Апреля 2021, 08:14,
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» отреагировала на выход команды в финал Кубка России сезона-2020/2021.
«Узнали соперника по финалу. Матч с «Локо» состоится 12 мая. Пока нам нужно решить задачи в ФНЛ. Мы готовы на многое!», - говорится в сообщении клуба, опубликованном в твиттер-аккаунте.
Напомним, что в полуфинале турнира «Крылья Советов» на выезде встречались с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались самарские футболисты - 4:1.
В финале «Крылья Советов» встретятся с московским «Локомотивом». Игра состоится 12-го мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Крылья Советов