«Крыльев Советов» - о финале Кубка России: «Мы готовы на многое»

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» отреагировала на выход команды в финал Кубка России сезона-2020/2021.

«Узнали соперника по финалу. Матч с «Локо» состоится 12 мая. Пока нам нужно решить задачи в ФНЛ. Мы готовы на многое!», - говорится в сообщении клуба, опубликованном в твиттер-аккаунте.

Напомним, что в полуфинале турнира «Крылья Советов» на выезде встречались с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались самарские футболисты - 4:1.

В финале «Крылья Советов» встретятся с московским «Локомотивом». Игра состоится 12-го мая.