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​«Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России второй раз в истории

21 Апреля 2021, 18:25,

Первую путёвку в финал Кубка России завоевали «Крылья Советов». Лидеры ФНЛ обыграли «Ахмат» в серии одиннадцатиметровых ударов после нулевой ничьей по итогам девяноста основных минут.

«Крылья Советов» выступят в финале Кубка России второй раз в истории. Впервые это случилось в 2004 году. Тогда самарцы не смогли завоевать трофей, уступив в финальной битве «Ахмату» (тогда клуб носил название «Терек») со счётом 0:1.

Отметим, что вторую путёвку в финал в среду вечером разыграют «Локомотив» и ЦСКА. Не пропустите текстовую трансляцию поединка.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Крылья Советов
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