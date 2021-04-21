​«Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России второй раз в истории

Первую путёвку в финал Кубка России завоевали «Крылья Советов». Лидеры ФНЛ обыграли «Ахмат» в серии одиннадцатиметровых ударов после нулевой ничьей по итогам девяноста основных минут.

«Крылья Советов» выступят в финале Кубка России второй раз в истории. Впервые это случилось в 2004 году. Тогда самарцы не смогли завоевать трофей, уступив в финальной битве «Ахмату» (тогда клуб носил название «Терек») со счётом 0:1.

Отметим, что вторую путёвку в финал в среду вечером разыграют «Локомотив» и ЦСКА. Не пропустите текстовую трансляцию поединка.