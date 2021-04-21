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Фролов не знал, как исполняют пенальти игроки «Ахмата»

21 Апреля 2021, 18:24,

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов подвёл итоги матча с «Ахматом» (0:0, 1:4 по пен.) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжело выходить в такой ситуации, когда вот-вот серия пенальти, а при этом играть еще несколько минут? Что думали в тот момент?

- Если честно, я немного не ожидал, что так получится. За 10 минут до конца матча сказали идти разминаться. Входить было не сложно, но там еще у «Ахмата» был момент с опасным штрафным. Знаете, очень тяжело в игру входить, тем более, когда она еще идет. Хочу сказать большое спасибо всей команде, всем болельщикам. Игра была крутая. А пенальти? Что можно сказать?

- Перед тем, как выйти на поле, вы сидели с Нидергаусом, он что-то рассказывал.  Когда вы стояли в воротах, показалось, что даже знаете, как будет бить Бериша, во всяком случае падать никуда не стали. Какие-то нюансы все-таки прорабатывались?

- Виктор Эрихович меня настраивал на игру и подбадривал. Да, какие-то советы были. Не скажу, что я знал, как бьет Бериша. Честно, я даже не видел, как он бьет. И как остальные ребята бьют, тоже не знал, но  опять же удача, слава богу, получилось.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Евгений Фролов
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