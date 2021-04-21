«Крылья Советов» обыграли по пенальти «Ахмат» и вышли в финал Кубка России

«Крылья Советов» на всех парах рвутся в Премьер-лигу, но успешная игра в Кубке России текущего сезона позволила заявить о себе в элите российского футбола уже сейчас.

В среду 21 апреля в российском футболе игрались полуфиналы Кубка. В первом из них, более раннем, на поле стадиона в Грозном вышли игроки «Ахмата» и «Крыльев Советов». Самарцы проводят отличный сезон, уверенно лидируя в первенстве ФНЛ, да и на пути к полуфиналу Кубка подопечные Игоря Осинькина уверенно разобрались с представителями Премьер-лиги – «Химками» и московским «Динамо». «Ахмат» этот сезон точно не может занести себе в актив. В чемпионате команда выступает с переменным успехом, лишь недавно оторвавшись от зоны стыковых матчей, благодаря нескольким победам.

На пути к полуфиналу Кубка России «Ахмат» преодолел барьеры в виде «Ростова» и «Уфы», получив в соперники представителя ФНЛ. Не самый плохой расклад. Букмекеры и специалисты перед игрой отдавали предпочтение именно грозненцам, но коэффициент на их победу всё равно оставался довольно высоким, так что был расчёт на вязкую и плотную борьбу с максимально непредсказуемым исходом.

«Крылья Советов» сходу показали, что сопернику придётся как следует потрудиться. Уже на 3-й минуте встречи Горшков совершил проход по флангу, выдав мяч в центр штрафной площади на Сергеева. Главная угроза самарского коллектива пробивала в касание, но попасть в створ не получилось – мяч просвистел над перекладиной. В целом, уже с первых минут потекла довольно быстрая игра, в которой не было возможности отдать преимущество ни одному из коллективов. Впрочем, обходилось без опасных моментов, так что зрелищной встреча не получалась.

Футболисты «Ахмата» больше владели мячом, но периодически нарывались на контратаки. Одну из них завершал ударом из-под защитника Сергеев, но совсем немного не попал в створ. Сами грозненцы провели ударный отрезок на рубеже получаса встречи. Воротам Ивана Ломаева по очереди угрожали Артём Тимофеев и Евгений Харин, но голкипер «Крыльев Советов» сыграл великолепно. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Да и на более открытую игру после перерыва надеяться было сложно. Всё же полуфинал кубкового турнира требует максимальной концентрации, учитывая слишком высокую цену ошибки. В итоге команды продолжали действовать в приличном темпе, причём начало всё же осталось за «Крыльями». Самарцы больше атаковали, периодически напрягая голкипера «Ахмата» Виталия Гудиева. Грозненцы тоже не отставали, выход Бернарда Бериши оживил игру в атаке, причём полузащитник хозяев постоянно подстёгивал и трибуны, заставляя их оживиться для более активной поддержки.

В итоге, дело дошло до серии пенальти, а тренерский штаб «Крыльев Советов» даже выпустил под это дело голкипера Евгения Фролова, заменив отлично сыгравшего Ивана Ломаева. В итоге, этот риск себя оправдал! Новый голкипер самарцев отразил удары Янку, а затем поймал мяч после слабого и лёгкого удара по центру от Бериши. Это было не время для удара Паненки. Самарцы совершили мини-сенсацию, прорвавшись в финал Кубка России и теперь близки к тому, чтобы не только выйти в Премьер-лигу, но и засветиться в Европе. В финале, который пройдёт в Нижнем Новгороде 12 мая, команда Игоря Осинькина встретится с победителем дерби «Локомотив» - ЦСКА.

Андрей СЕРГЕЕВ