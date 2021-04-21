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«Крылья Советов» обыграли по пенальти «Ахмат» и вышли в финал Кубка России

21 Апреля 2021, 18:06,

«Крылья Советов» на всех парах рвутся в Премьер-лигу, но успешная игра в Кубке России текущего сезона позволила заявить о себе в элите российского футбола уже сейчас.

Протокол игры  
Ахмат 0:1 Крылья Советов
(1:1) Пуцко Александр 1'    
    1' Сергеев Игорь (0:1)
    2' (1:2)
    3' Голенков Егор (1:3)
    4' Комбаров Дмитрий (1:4)
Гудиев Виталий Анхель Вилькер   51' Семёнов Андрей   60' Нижич Зоран Богосавац Мирослав Ненахов Максим  44' Харин Евгений   67' (Мелкадзе Георгий    67' ) Швец Антон   66' Тимофеев Артём Ильин Владимир   46'   90' (Пуцко Александр (   90') Алмаши Ладислав   53' (Бериша Бернард   53')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар   Исмаэл Силва Кадыров Халид Кармаев Никита Садулаев Лечи Мелихов Александр Янку Габриэль   Шелия Гиорги
Ломаев Иван   90'  (Фролов Евгений Вадимович (   90') Солдатенков Александр Зеффан Мехди Чернов Никита Горшков Юрий   74' Витюгов Максим   45' (Комбаров Дмитрий (   45') Зиньковский Антон Алвеш Рикарду   5' Ежов Роман   47' Сарвели Владислав   45'  Сергеев Иван
Запасные: Канунников Максим Голенков Егор Фролов Евгений Хади Сафаа Прищепа Дмитрий Овсянников Богдан Ефремов Дмитрий Якуба Денис Божин Сергей Кабутов Дмитрий   90' Полуяхтов Владимир
21 апреля. Стадион "Ахмат-Арена (Грозный)".

В среду 21 апреля в российском футболе игрались полуфиналы Кубка. В первом из них, более раннем, на поле стадиона в Грозном вышли игроки «Ахмата» и «Крыльев Советов». Самарцы проводят отличный сезон, уверенно лидируя в первенстве ФНЛ, да и на пути к полуфиналу Кубка подопечные Игоря Осинькина уверенно разобрались с представителями Премьер-лиги – «Химками» и московским «Динамо». «Ахмат» этот сезон точно не может занести себе в актив. В чемпионате команда выступает с переменным успехом, лишь недавно оторвавшись от зоны стыковых матчей, благодаря нескольким победам.

На пути к полуфиналу Кубка России «Ахмат» преодолел барьеры в виде «Ростова» и «Уфы», получив в соперники представителя ФНЛ. Не самый плохой расклад. Букмекеры и специалисты перед игрой отдавали предпочтение именно грозненцам, но коэффициент на их победу всё равно оставался довольно высоким, так что был расчёт на вязкую и плотную борьбу с максимально непредсказуемым исходом.

«Крылья Советов» сходу показали, что сопернику придётся как следует потрудиться. Уже на 3-й минуте встречи Горшков совершил проход по флангу, выдав мяч в центр штрафной площади на Сергеева. Главная угроза самарского коллектива пробивала в касание, но попасть в створ не получилось – мяч просвистел над перекладиной. В целом, уже с первых минут потекла довольно быстрая игра, в которой не было возможности отдать преимущество ни одному из коллективов. Впрочем, обходилось без опасных моментов, так что зрелищной встреча не получалась.

Футболисты «Ахмата» больше владели мячом, но периодически нарывались на контратаки. Одну из них завершал ударом из-под защитника Сергеев, но совсем немного не попал в створ. Сами грозненцы провели ударный отрезок на рубеже получаса встречи. Воротам Ивана Ломаева по очереди угрожали Артём Тимофеев и Евгений Харин, но голкипер «Крыльев Советов» сыграл великолепно. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Да и на более открытую игру после перерыва надеяться было сложно. Всё же полуфинал кубкового турнира требует максимальной концентрации, учитывая слишком высокую цену ошибки. В итоге команды продолжали действовать в приличном темпе, причём начало всё же осталось за «Крыльями». Самарцы больше атаковали, периодически напрягая голкипера «Ахмата» Виталия Гудиева. Грозненцы тоже не отставали, выход Бернарда Бериши оживил игру в атаке, причём полузащитник хозяев постоянно подстёгивал и трибуны, заставляя их оживиться для более активной поддержки.

В итоге, дело дошло до серии пенальти, а тренерский штаб «Крыльев Советов» даже выпустил под это дело голкипера Евгения Фролова, заменив отлично сыгравшего Ивана Ломаева. В итоге, этот риск себя оправдал! Новый голкипер самарцев отразил удары Янку, а затем поймал мяч после слабого и лёгкого удара по центру от Бериши. Это было не время для удара Паненки. Самарцы совершили мини-сенсацию, прорвавшись в финал Кубка России и теперь близки к тому, чтобы не только выйти в Премьер-лигу, но и засветиться в Европе. В финале, который пройдёт в Нижнем Новгороде 12 мая, команда Игоря Осинькина встретится с победителем дерби «Локомотив» - ЦСКА.

Андрей СЕРГЕЕВ

Евро-Футбол.Ру Clause89
Теги: Крылья Советов, Ахмат, Кубок России
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Комментарии (3)
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1
8891SM
21 Апреля 2021, 18:39

поздравляю команду Крылья советов и Самарских болел с выходом в финал

1
Жигуль
21 Апреля 2021, 18:37

Вперед Самара мы с тобой!!!!!!!!!!!

1
только не мясо!!!
21 Апреля 2021, 18:13

Крылья опять понравились - молодо, быстренько, чётко, с огоньком! Бериша в серии пенальти просто допижонился, даже я знал что он ударит именно так...)

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