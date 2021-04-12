Финал Кубка России пройдёт в Нижнем Новгороде 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».

Как сообщает пресс-служба РФС, стали известны и даты проведения полуфиналов. Встреча между «Ахматом» и «Крыльями Советов» состоится в среду, 21 апреля, стартовый свисток о начале матча запланирован на 16:30 по московскому времени. В этот же день сыграют и «Локомотив» с ЦСКА, матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является питерский «Зенит», вылетевший в этом году на стадии 1/8 финала. Подопечные Сергея Семака на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» (1:2).