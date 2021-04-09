Сигурдссон: «Локомотив» сейчас хорош»

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка России, где «армейцам» предстоит сыграть на выезде против «Локомотива».

«Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии. У нас в календаре несколько тяжелых матчей подряд, но мы к этому готовы!» - цитирует Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.

Матчи полуфиналов Кубка России запланированы на 21-22 апреля.

21-летний исландец сыграл двадцать пять матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Арнора с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.