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Сигурдссон: «Локомотив» сейчас хорош»

09 Апреля 2021, 20:50,

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка России, где «армейцам» предстоит сыграть на выезде против «Локомотива».

«Соперник сейчас хорош, но и мы будем во всеоружии. У нас в календаре несколько тяжелых матчей подряд, но мы к этому готовы!» - цитирует Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.

Матчи полуфиналов Кубка России запланированы на 21-22 апреля.

21-летний исландец сыграл двадцать пять матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Арнора с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Арнор Сигурдссон
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