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Александр Мостовой: «ЦСКА и «Локомотив» имеют равные шансы на выход в финал, однозначно»

09 Апреля 2021, 21:00,

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Было какое-то предчувствие, что «Ахмат» будет с «Крыльями», а «Локомотив» встретится с ЦСКА. В паре «Локомотив» - ЦСКА вообще нет фаворита. И те, и другие имеют хорошие шансы. В другом матче, скорее всего, все-таки «Ахмат» - фаворит, хотя «Крылья Советов» уже убрали по пути многие команды. Ясно, что самарцам терять в принципе нечего: выход в Премьер-лигу они уже, можно сказать, обеспечили. Аппетит приходит во время еды, поэтому они попробуют сделать все возможное. Кстати, шансы у них все же неплохие. Я посмотрел их матч с «Динамо», и они были неплохи. Не могу сказать, что они прям чем-то впечатлили, скорее «Динамо» расстроило: слишком большую ставку «бело-голубые» делают на молодежь. Это и сказалось, это было видно. У них пошли ошибки, потому что молодёжи свойственно ошибаться. Когда у тебя в составе из одиннадцати человек семерым по 22 года, условно, это не всегда будет проходить. С первых минут было видно, что «Крылья» поувереннее были. «Ахмат» играть будет дома, поэтому у них будет преимущество, но самарцы просто так не сдадутся.

Думаю, что матч «Локомотив» - ЦСКА можно назвать заочным финалом. Другое дело, что Кубок этим и отличается, что в финале могут играть не только фавориты. Так происходит во всех странах. И ЦСКА, и «Локомотив» имеют равные шансы на выход в финал, однозначно», - сказал Мостовой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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0
Кришна
09 Апреля 2021, 21:55
И где ж он у Динамо 7 человек по 22 года нашёл... Там их всего на поле 3 было... Слышал где-то звон, да не слышал где он...
0
Милорадович Генрих
09 Апреля 2021, 21:07

Не надо быть звездой...что бы также прокомментировать...

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