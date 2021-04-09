Кириченко: «Не согласен с тем, что «Локомотив» - ЦСКА - заочный финал»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

- «Крылья Советов» - очень хорошая команда. Они очень организованны, у них неплохой подбор игроков. В хорошей форме находится Сергеев. Наверное, команда из Премьер-лиги будет фаворитом, но «Крылья» уже выбили три команды из Премьер-лиги. Я бы сказал, что тут разница в классе не будет столь ощутимой.

Второй полуфинал также будет достаточно равным. Понятно, что «Локомотив» выиграл все матчи после зимней паузы, в том числе и матч против ЦСКА. Но в каждой игре все может пойти по-другому, все-таки там был матч, где ЦСКА мог бы и не проиграть. Думаю, что шансы у команд будут равны.

Не согласен с тем, что «Локомотив» - ЦСКА - заочный финал. Я бы не сказал, что у нас есть команды, которые невозможно обыграть, будь то «Локомотив», будь то ЦСКА. Любая команда может обыграть любую, это однозначно. Понятно, что в финальном матче кто-то будет фаворитом, но заранее назвать победителя нельзя. Все-таки это финал, и там матч может быть совсем другим. Вот «Крылья» же обыграли «Динамо», хотя «бело-голубые» считаются сильной командой, которая борется за еврокубки, но самарцы то их обыграли. Я считаю, что у нас нет настолько классных команд, которые не могли бы проиграть, - сказал Кириченко.