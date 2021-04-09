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​ЦСКА и «Локомотив» сразятся в 1/2 финала Кубка России

09 Апреля 2021, 18:18,

В пятницу состоялась процедура жеребьёвки полуфиналов Кубка России. Московские «Локомотив» и ЦСКА сформировали одну из пар и разыграют билет в финал в дерби. За вторую путёвку поспорят «Ахмат» и «Крылья Советов».

«Локомотив» и ЦСКА сразятся на «РЖД Арене», а «Ахмат» и «Крылья Советов» сойдутся лицом к лицу в Грозном.

Матчи 1/2 финала Кубка России пройдут уже скоро – двадцать первого и двадцать второго апреля. В этом сезоне у трофея будет новый обладатель, ведь «Зенит», выигравший турнир в прошлом сезоне, вылетел уже на стадии 1/8 финала.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Крылья Советов, Ахмат
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Комментарии (2)
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0
Zenituwka
09 Апреля 2021, 18:48

Локо сейчас на таком ходу что должны брать кубок.

0
только не мясо!!!
09 Апреля 2021, 18:36

Хотелось бы что бы Самара забрала кубок - интересная, молодая команда, да ещё и из ФНЛ...

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