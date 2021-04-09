​ЦСКА и «Локомотив» сразятся в 1/2 финала Кубка России

В пятницу состоялась процедура жеребьёвки полуфиналов Кубка России. Московские «Локомотив» и ЦСКА сформировали одну из пар и разыграют билет в финал в дерби. За вторую путёвку поспорят «Ахмат» и «Крылья Советов».

«Локомотив» и ЦСКА сразятся на «РЖД Арене», а «Ахмат» и «Крылья Советов» сойдутся лицом к лицу в Грозном.

Матчи 1/2 финала Кубка России пройдут уже скоро – двадцать первого и двадцать второго апреля. В этом сезоне у трофея будет новый обладатель, ведь «Зенит», выигравший турнир в прошлом сезоне, вылетел уже на стадии 1/8 финала.