​ЦСКА и «Локомотив» сразятся в 1/2 финала Кубка России

|
09 Апреля 2021, 18:18,
|
|
В пятницу состоялась процедура жеребьёвки полуфиналов Кубка России. Московские «Локомотив» и ЦСКА сформировали одну из пар и разыграют билет в финал в дерби. За вторую путёвку поспорят «Ахмат» и «Крылья Советов».
«Локомотив» и ЦСКА сразятся на «РЖД Арене», а «Ахмат» и «Крылья Советов» сойдутся лицом к лицу в Грозном.
Матчи 1/2 финала Кубка России пройдут уже скоро – двадцать первого и двадцать второго апреля. В этом сезоне у трофея будет новый обладатель, ведь «Зенит», выигравший турнир в прошлом сезоне, вылетел уже на стадии 1/8 финала.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Крылья Советов, Ахмат
Локо сейчас на таком ходу что должны брать кубок.
Хотелось бы что бы Самара забрала кубок - интересная, молодая команда, да ещё и из ФНЛ...