«Ахмат» хочет опять взять Кубок: Команда Талалаева обыграла «Уфу» и вышла в полуфинал

В одном из четвертьфиналов Кубка России соревновались две бывшие команды Рашида Рахимова – «Ахмат» и «Уфа».

«Уфе» с «Ахматом» играть в субботу в рамках чемпионата в столице Башкирии, а за три дня до этого они встретились в четвертьфинале Кубка в столице Чечни. «Уфа» играла в этом матче в период бестренерья. После ухода Рашида Рахимова новый главный тренер назначен ещё не был, а исполнял его обязанности Николай Сафрониди. Уфимцы подходили к игре на фоне груды отрицательных результатов в Премьер-лиге, тогда как грозненцы обзавелись в прошлом туре кучей положительных эмоций благодаря сверхразгрому «Краснодара» на выезде.

Первый тайм прошёл вязко и тягуче. «Ахмат» владел территорией и много навешивал, а «Уфа» разрушала позиционные попытки хозяев открыть счёт. Стопроцентных моментов не возникало, а половинчатые отметить можно. Харин пробил чуть выше перекладины, а Ильин – в руки Беленова головой. Что касается гостей, то Сысуев с острого угла не переиграл Гудиева, а Камилов направил мяч выше створа. Накануне перерыва у обеих команд случилось по травме. Швец заехал локтем по скуле Андричу, но тот смог продолжить матч, а вот Урунов был вынужденно заменён.

Второй тайм начался вроде бы так же, как и первый, однако зрителям всё-таки довелось достаточно быстро после перерыва увидеть главный элемент футбола – гол. На 55-й минуте Богосавац подхватил подбор в чужой штрафной на левом полуфланге и выстрелил в дальний угол. Беленов отразил перед собой, никто из уфимцев мяч не выбил, и тогда Харин добавил его в правый нижний угол (1:0).

Но в каком бы кризисе «Уфа» ни находилась, её всё равно надо было опасаться. Потому что на 67-й минуте гости получили в своё распоряжение железобетонный голевой момент. Жамалетдинов выскочил один на один и не смог пробить Гудиева, а добиванию Кротова поставил блок защитник хозяев. Через несколько минут ещё Никитин из-под себя замыкал доставку с правого фланга – выше створа.

«Уфа» искала ответный мяч в фазе нападения. Выпуск на замены тех же Кротова и Жамалетдинова, а также Голубева и проведшего более двухсот матчей за «Ахмат» Олега Иванова помог визитёрам переключиться на атакующий лад, но не помог в плане результата. А Мелкадзе в контратаке мог сделал бы счёт 2:0, если б Беленов не вытащил мяч из ближнего угла. Сам Беленов ходил вперёд на штрафной в концовке, однако это было бесполезно.

Итог – 1:0. Уже после финального свистка схлопотал красную карточку Николай Сафрониди. «Ахмат» выходит в полуфинал Кубка России. «Уфа» же завершает выступление в этом турнире и сосредоточится на трудной борьбе за выживание в Премьер-лиге. Посмотрим, сможет ли «Ахмат» повторить свой успех 2004 года, когда он ещё под названием «Терек» выиграл Кубок России.

Кирилл Иванцов