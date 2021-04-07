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«Ахмат» хочет опять взять Кубок: Команда Талалаева обыграла «Уфу» и вышла в полуфинал

07 Апреля 2021, 20:53,

В одном из четвертьфиналов Кубка России соревновались две бывшие команды Рашида Рахимова – «Ахмат» и «Уфа».

Протокол игры  
Ахмат 1:0 Уфа
(1:0) _Kharin E. 45'    
Гудиев Виталий Богосавац Мирослав Быстров Марат   3' Пуцко Александр Семёнов Андрей Ильин Владимир   45' (Angel Wilker (   45') Тимофеев Артём Харин Евгений Швец Антон Исмаэл Силва Бериша Бернард
Запасные: Адуев Амир Алмаши Ладислав Кадыров Абубакар Кармаев Никита Садулаев Лечи Мелихов Александр Мелкадзе Георгий Анхель Вилькер Шелия Гиорги
Беленов Александр Аликин Павел Плиев Константин Никитин Алексей Морозов Григорий Бауэр Мориц Камилов Владислав Бизоза Парфе Урунов Остон Комнен Андрич Сысуев Дмитрий
Запасные: Кротов Вячеслав Жамалетдинов Тимур Шафинский Юрий Йокич Боян Милетич Неманья Голубев Артём Иванов Олег
07 апреля. Стадион "Akhmat-Arena (Groznyj)".

«Уфе» с «Ахматом» играть в субботу в рамках чемпионата в столице Башкирии, а за три дня до этого они встретились в четвертьфинале Кубка в столице Чечни. «Уфа» играла в этом матче в период бестренерья. После ухода Рашида Рахимова новый главный тренер назначен ещё не был, а исполнял его обязанности Николай Сафрониди. Уфимцы подходили к игре на фоне груды отрицательных результатов в Премьер-лиге, тогда как грозненцы обзавелись в прошлом туре кучей положительных эмоций благодаря сверхразгрому «Краснодара» на выезде.

Первый тайм прошёл вязко и тягуче. «Ахмат» владел территорией и много навешивал, а «Уфа» разрушала позиционные попытки хозяев открыть счёт. Стопроцентных моментов не возникало, а половинчатые отметить можно. Харин пробил чуть выше перекладины, а Ильин – в руки Беленова головой. Что касается гостей, то Сысуев с острого угла не переиграл Гудиева, а Камилов направил мяч выше створа. Накануне перерыва у обеих команд случилось по травме. Швец заехал локтем по скуле Андричу, но тот смог продолжить матч, а вот Урунов был вынужденно заменён.

Второй тайм начался вроде бы так же, как и первый, однако зрителям всё-таки довелось достаточно быстро после перерыва увидеть главный элемент футбола – гол. На 55-й минуте Богосавац подхватил подбор в чужой штрафной на левом полуфланге и выстрелил в дальний угол. Беленов отразил перед собой, никто из уфимцев мяч не выбил, и тогда Харин добавил его в правый нижний угол (1:0).

Но в каком бы кризисе «Уфа» ни находилась, её всё равно надо было опасаться. Потому что на 67-й минуте гости получили в своё распоряжение железобетонный голевой момент. Жамалетдинов выскочил один на один и не смог пробить Гудиева, а добиванию Кротова поставил блок защитник хозяев. Через несколько минут ещё Никитин из-под себя замыкал доставку с правого фланга – выше створа.

«Уфа» искала ответный мяч в фазе нападения. Выпуск на замены тех же Кротова и Жамалетдинова, а также Голубева и проведшего более двухсот матчей за «Ахмат» Олега Иванова помог визитёрам переключиться на атакующий лад, но не помог в плане результата. А Мелкадзе в контратаке мог сделал бы счёт 2:0, если б Беленов не вытащил мяч из ближнего угла. Сам Беленов ходил вперёд на штрафной в концовке, однако это было бесполезно.

Итог – 1:0. Уже после финального свистка схлопотал красную карточку Николай Сафрониди. «Ахмат» выходит в полуфинал Кубка России. «Уфа» же завершает выступление в этом турнире и сосредоточится на трудной борьбе за выживание в Премьер-лиге. Посмотрим, сможет ли «Ахмат» повторить свой успех 2004 года, когда он ещё под названием «Терек» выиграл Кубок России.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Уфа, Ахмат, Кубок России
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