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И.о. главного тренера «Уфы» Сафрониди: «Всё нам по силам, несмотря на то, что «Ахмат» - крепкая команда»

07 Апреля 2021, 19:07,

И.о. главного тренера «Уфы» Николай Сафрониди поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я уверен в парнях, что они выйдут сегодня и отдадут все силы. Победит сегодня сильнейший. Я думаю, всё нам по силам, несмотря на то, что «Ахмат» - крепкая команда. Сегодня будет интересная игра.

- «Ахмат» сейчас на подъеме, две победы подряд в чемпионате, плюс под вашим руководством играет Олег Иванов, который долгое время провел в Грозном. Он как-то вам подсказывал какие-то моменты?

- Да, мы с ним два дня были на связи, конечно, подсказывал. Он как никто знает эту команду. Это ни о чем не говорит, что два матча выиграли. Кубок - совсем другое соревнование, поэтому мы настраиваемся только на победу, и время все покажет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Николай Сафрониди
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