Талалаев: «Уфа» делает всё хорошо и организованно, но ей не хватает немного класса и мастерства»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для меня Кубок - это отдельно взятое соревнование, отдельно взятая история. Мы с тренерским штабом в течение двух дней донесли до команды именно эту идею, что сейчас все истории с чемпионатом надо отложить и выходить играть с конкретно взятой командой, «Уфой», которая очень хорошо обучена. Мы провели анализ последних играх. И наш тренер-аналитик сформулировал так, что команда очень все делает хорошо и организованно, но не хватает немного класса и мастерства. Хотелось бы, чтобы эта точка зрения осталась и после матча тоже.