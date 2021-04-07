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Талалаев: «Уфа» делает всё хорошо и организованно, но ей не хватает немного класса и мастерства»

07 Апреля 2021, 19:04,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для меня Кубок - это отдельно взятое соревнование, отдельно взятая история. Мы с тренерским штабом в течение двух дней донесли до команды именно эту идею, что сейчас все истории с чемпионатом надо отложить и выходить играть с конкретно взятой командой, «Уфой», которая очень хорошо обучена. Мы провели анализ последних играх. И наш тренер-аналитик сформулировал так, что команда очень все делает хорошо и организованно, но не хватает немного класса и мастерства. Хотелось бы, чтобы эта точка зрения осталась и после матча тоже.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Ахмат, Андрей Талалаев
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