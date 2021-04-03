РФС заменил главного арбитра кубкового матча «Ахмат» - «Уфа»

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03 Апреля 2021, 11:38,
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На матче 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Уфой» поменяли главного арбитра.
Как сообщает пресс-служба РФС, Алексей Матюнин получил травму и не сможет отработать на поединке. Его заменит Евгений Кукуляк. Помогать ему будут: ассистенты - Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; четвертый рефери - Алексей Сухой; VAR - Павел Шадыханов, Илья Елеференко.
Встреча между «Ахматом» и «Уфой» состоится в среду, седьмого апреля.
Напомним, что в прошлом сезоне турнир выиграл петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака в финале одолели подмосковные «Химки» со счетом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Уфа, Ахмат, Евгений Кукуляк
Обе команды получат неожиданный шанс на победу в Кубке России. Главное ровно отработать этот поединок. И чтобы судьи не мешали.