РФС заменил главного арбитра кубкового матча «Ахмат» - «Уфа»

На матче 1/4 финала Кубка России между «Ахматом» и «Уфой» поменяли главного арбитра.

Как сообщает пресс-служба РФС, Алексей Матюнин получил травму и не сможет отработать на поединке. Его заменит Евгений Кукуляк. Помогать ему будут: ассистенты - Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; четвертый рефери - Алексей Сухой; VAR - Павел Шадыханов, Илья Елеференко.

Встреча между «Ахматом» и «Уфой» состоится в среду, седьмого апреля.

Напомним, что в прошлом сезоне турнир выиграл петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака в финале одолели подмосковные «Химки» со счетом 1:0.